旨在團結內部和美國關註的朝鮮“爆破秀”……已經不感到驚訝了. October. 16, 2024 08:22. . 朝鮮昨天白天炸毀了京義線和東海線南北連接公路。朝鮮炸毀這條公路的地點位於軍事分界線以北不過數十米，部分爆炸物甚至掉落在南方地區。對此，韓國軍聯合參謀本部表示，韓國軍隊向軍事分界線以南地區進行了警告性還擊。朝鮮從前壹天開始在道路上設置了遮擋板，並在後面展開了爆破準備工作。 朝鮮爆破京義線、東海線道路，將成為繼2020年炸毀開城工業園區南北共同聯絡事務所後時隔4年再次上演的“爆炸秀”。自朝鮮國務委員長金正恩宣布朝韓為“敵對兩國”以來，朝鮮不僅在京義線、東海線地區埋設地雷，還在非軍事區設置了反坦克屏障，采取了各種對韓斷絕措施。此次為了更加戲劇化地展現這種意誌，還上演了炸毀象征南北交流、合作的兩條道路的場面。 朝鮮為了激發居民對韓國的敵對感，將南北之間的軍事緊張推向了最高潮，在這種情況下舉行了此次活動。朝鮮軍方早在6天前就預告將炸毀南北公路，在兩天後突然主張南方無人機侵入平壤，威脅要發生“可怕的慘劇”。接著朝鮮軍總參謀部向最前線的8個炮兵旅下達了“完全射擊準備態勢”的指示，金正恩還召開了史無前例的“國防及安全領域協議會”會議，尋求好戰的強硬應對。 此外，朝鮮還毫不掩飾在距離總統選舉還有20天之際吸引美國關註的意圖。通過金與正副部長的談話，朝鮮不僅對無人機事件提出“美國責任論”，還透露出準備發射軍事偵察衛星的動向。對此，俄羅斯發表了單方面贊同無人飛機事件朝鮮主張的評論，以靠山自居。這讓人聯想起此前韓美情報當局壹直警惕的朝鮮-俄羅斯聯手“10月突然挑釁”的可能性。 在南北之間的超緊張狀態中，韓國軍隊要表現出堅定、堅決的即時應對態勢，同時要表現出根據比例原則的均衡應對能力。最重要的是不要卷入以對韓武力示威和更大的挑釁威脅引發南北沖突的冒險主義伎倆中。此時此刻，防止演變為武力沖突的危機管理，與“立即、有力、到底”的懲戒意誌同樣重要。

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