尹錫悅：“朝鮮為引起美國關註，有可能進行核試驗等挑釁”. October. 07, 2024 07:54. by 馬尼拉=申娜莉記者、黃亨俊記者 journari@donga.com、constant@donga.com. 為出席東盟峰會而開啟六天五夜巡訪的尹錫悅總統6日表示：“為了引起美國和國際社會的關註，朝鮮今後也有可能進行核試驗和發射洲際彈道導彈等追加挑釁。” 尹錫悅在當天公開的美聯社書面采訪中表示：“朝鮮公開核設施很有可能是為了在下個月美國總統選舉之前引起美國和國際社會的關註。韓國政府正在通過韓美聯合監視偵察資產徹底監視朝鮮的動態。” 尹錫悅還表示：“此次東盟峰會將發出明確的信號，國際社會不會容忍朝鮮違反安理會決議和國際規則，采取魯莽的行動威脅韓半島和印度太平洋地區乃至全世界和平。朝鮮無核化是打造自由、和平、繁榮的印太地區所必需的前提條件。” 特別是對於最近朝鮮國務委員長金正恩“朝鮮是核保有國”的發言，尹錫悅主張：“朝鮮政權過去曾主張，針對同壹民族的韓國絕對不會成為核開發的理由，現在已在全天下暴露那是假的。將通過以華盛頓宣言為基礎構建的‘韓美壹體型延伸威懾’，從根本上消除朝鮮的核威脅。” 當天啟程的尹錫悅是繼2011年時任總統李明博之後，時隔13年再次對菲律賓進行國事訪問的韓國首腦。尹錫悅的第壹個日程是向韓國戰爭參戰紀念碑獻花，然後參加同胞晚餐懇談會。尹錫悅計劃7日與菲律賓總統馬科斯舉行首腦會談。

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