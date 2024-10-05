“明年醫大招生名額也要討論”……距離高考40多天，考生陷入混亂. October. 05, 2024 07:21. by 金藝允記者、金素英記者 yeah@donga.com、ksy@donga.com. 就最近首爾大學醫學院不顧政府的“不準休學”方針批準醫學院學生集體休學壹事，教育部4日召集設有醫學院（醫大）的大學校長們舉行了網上會議。教育部在會上表示：“不能出現追加批準同盟休學的大學。要徹底進行學務管理。” ● 教育部：“如批準休學，將嚴肅處理” 據教育界4日透露，教育部當天召集有醫學院的40所大學校長，召開了由吳碩煥次官主持的網絡會議。為了防止批準休學的擴散，教育部在首爾大學醫學院批準休學消息傳開三天後召集了校長開會。 據悉，吳碩煥在會上提到高等教育法中“學校校長可以根據校規規定讓學生休學”的內容，強調即使醫學院院長主張批準休學，校長也應該予以阻止。他強調，即使像首爾大學壹樣，各學院院長擁有休學批準權，法律權限也在校長手中。 據悉，吳碩煥還提到，如果允許醫學院學生休學或留級，明年將不會培養出3000名新醫生，明年進入預科壹年級的醫學院學生會有7500多人聽課。教育部認為，如果分上午和下午上課，即使醫學院學生在11月中旬回歸，到明年2月底為止，也可以完成壹年的課程。 教育部在今年2月醫學院學生拒絕上課成為現實後，曾多次發送以“批準醫學院學生集體休學時，將檢查決策結構和過程”為宗旨的壓迫性公文。實際上，教育部已從2日起公開表示“將最大限度加強實施”，目前正在對首爾大學進行監查。 ● 首爾大學壹年級第2學期的聽課申請“0”名 但大學們卻表示，“沒有任何對策，不能壹直阻止休學”，表現出了為難的樣子。此外，醫學院教授們壹直向大學本校表明以下立場：“把壹年的課程集中到3個月是不可能的。即使是為了防止未註冊的開除學籍或留級，批準休學也是不可避免。” 實際上，國會教育委員會所屬的祖國革新黨議員姜景淑從首爾大學收到的資料顯示，首爾大學預科壹年級的142名在籍學生中，沒有壹名在校生申請第二學期聽課。預科二年級學生聽的16門課目中，也有14門沒有人申請聽課。僅在兩門課程（醫學研究實際二、自由主題探究），二年級154名在籍學生中分別有2人和9人申請聽課。 各大學在教育部的壓力下，暫時推遲了休學及留級相關決策。某非首都圈國立大學校長表示，“因為是國立大學，所以很難正面違背政府的方針”，表示暫時會觀察壹下氛圍。另壹非首都圈國立大學校長表示：“政府除了說不能休學或留級之外，完全沒有提出其他對策。雖然暫時靠延長註冊期限和學期來堅持，但不能壹直無限制地延長。首爾大學醫學院批準休學，實際上也是在剩余時間裏無法進行壹年的授課。這壹點我們也壹樣。”

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