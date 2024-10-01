中東全面戰爭危機……必須做好安保、經濟後遺癥應對準備. October. 01, 2024 07:44. . 以色列軍隊在9月27日暗殺停留在黎巴嫩首都貝魯特外圍的真主黨最高領導人納斯魯拉後，繼續進行軍事作戰：29日用戰鬥機摧毀了也門武裝團體胡塞的軍事設施，30日還用無人機轟炸了巴勒斯坦武裝組織的設施。去年10月，統治巴勒斯坦加沙地區的武裝勢力哈馬斯突襲以色列，殺害1200名平民並綁架250人，由此引發的所謂“第五次中東戰爭”陷入了以色列和泛伊朗勢力全面戰爭的泥潭。 全面戰爭是否擴大取決於向真主黨、哈馬斯、胡塞的反以色列軍事行動提供武器和資金的伊朗的選擇。伊朗國家最高領導人哈梅內伊親自出面表示：“面對邪惡的以色列，真主黨應該站在最前沿。”但究竟是強硬應對的指示，還是真主黨沖在前面、伊朗只提供幕後支援，目前尚不清楚。這意味著，局勢正處在全面戰爭還是維持局勢的十字路口。 此次中東戰爭的最大特點是以色列的攻擊性。有人指出，第三次執政後因高壓政治陷入困境的內塔尼亞胡總理試圖通過擴大戰事來突破自己的政治失敗。據說，在最近3次空襲中，以色列也沒有事先向最強國、致力於和平仲裁的美國通報。 這種“跳過美國”與美國改變的地位不無關系。美國像過去壹樣介入海外紛爭的意誌和能力也減少了。美國國內頁巖氣開發成功後，對中東產石油的依賴減少，隨著“如果有錢幫助外國，不如用在國內”的特朗普式外交原則被接受，軍事介入變得更加困難。在昔日壓倒性的美國力量減弱的今天，中東的不確定性比任何時候都大。 中東事態帶來的影響是多方面的。即使韓國產業不會立馬受到太大影響，但如果全面戰爭長期化，油價就會動蕩，原材料價格上漲也會隨之而來。結果隨著通貨膨脹壓力的增大，將動搖好不容易下降到2%左右的物價上漲率。利率和匯率政策也會變得不穩定。有必要重新檢查原油供需安全網建設、確保替代路線等。 如果美國選擇軍事介入，韓國將被要求派兵或提供武器。適當的貢獻是不可避免的。但是，伊朗和真主黨等可能會把韓國定性為敵對勢力，這樣壹來，韓國國內的輿論可能會分裂。這就是政府應該盡全力管理情況的原因。

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