韓國舉重希望之星全熙秀在世界青少年錦標賽上勇奪三銀. September. 26, 2024 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 17歲的舉重希望之星全熙秀（慶北體育高中•人名音譯下同）在2024國際舉重聯盟（IWF）世界青少年舉重錦標賽上獲得了3枚銀牌。全熙秀是上月在巴黎奧運會上收到遲來的2012年倫敦奧運會男子舉重銅牌而成為話題的全相均（43歲）的女兒。 25日，在西班牙萊昂舉行的世界青少年舉重錦標賽女子76公斤級比賽中，全熙秀抓舉成績102公斤、挺舉成績130公斤、總成績232公斤，在3個項目中都獲得了銀牌。美國的艾拉•尼克爾森（18歲）以抓舉113公斤、挺舉131公斤、合計244公斤的成績獲得了該級別的3枚金牌。IWF主辦的世界錦標賽與僅以總成績決出獲獎者的奧運會不同，抓舉、挺舉、總成績項目都設獎牌。 據IWF透露，全熙秀在本次大賽上創下的合計成績是該級別的青少年世界紀錄。IWF將13歲到17歲的選手分類為青少年。至此，韓國舉重青少年世界紀錄保持者達到2人。巴黎奧運會女子舉重最重量級（81公斤以上級）銀牌得主朴惠貞（21歲）在16歲的2019年，在朝鮮平壤舉行的亞洲青年•青少年舉重錦標賽上，獲得了女子81公斤以上級三冠王，在各領域創下了世界紀錄。全熙秀的父親全相均在舉行巴黎奧運會的上個月，在法國巴黎遲遲才收到了12年前的倫敦奧運會男子舉重105公斤以上的銅牌。全相均在2012年倫敦奧運會上以436公斤的總成績以第4名的成績結束了比賽。但是，在倫敦奧運會當時以448公斤的總成績獲得銅牌的魯斯蘭•阿爾貝戈夫（36歲•俄羅斯）在之後的藥物檢查中呈陽性反應，被剝奪了獎牌，全相均時隔12年再次晉升到了第3位。國際奧委會（IOC）今年3月決定由全相均繼承這枚奧運會銅牌。

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