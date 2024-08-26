為韓國語校歌鼓掌的體育道德. August. 26, 2024 07:50. . 第106屆日本全國高中棒球錦標賽（甲子園）以在日韓裔學校京都國際高中的奪冠落下帷幕。在球場上擁抱並享受歡呼的瞬間也是暫時的。京都國際高中的選手們整齊站在在本壘板上，唱起了對我們來說很熟悉的韓國語校歌，開頭是“與東海隔海相望的大和土地是我們神聖的祖先昔日的夢境”。那壹瞬間，對方球隊關東壹高1壘助威席上響起了合著韓語校歌拍子的“手拍兒”。對方助威團為什麽會隨著京都國際高中的韓國語校歌而鼓掌呢？ 19日，阪神甲子園球場舉行了四分之壹決賽。島根縣代表大社高中和鹿兒島縣代表神村學園高中展開了較量。在京都國際高中獲得冠軍之前，大社高中是本次大賽中最受關註的球隊。他們接連擊敗培養出“世紀本壘打王”王貞治的早稻田實業高中等棒球名校，進入了四分之壹決賽。 時隔93年再次進入8強，在校生、同學、地區居民等數千人為了給大社高中助威，聚集到了甲子園球場。似乎要撐爆球場的該校的超大型助威戰是今年甲子園中最有名的場面。 結果球隊以2比8敗北。比賽結束後，當對方校歌響徹賽場時，發生了令人吃驚的事情。大社高中助威團配合對方的校歌，打起了手拍兒。對方球隊主教練表示，“聽到掌聲時，我覺得連大社高中的份兒也應壹起負責”，決心取得勝利。 神村學園高中在21日的半決賽中以1比2輸給了關東壹高。這時神村學園高中的助威團內響起了陣陣掌聲。這是合著勝利的關東壹高校歌鼓掌。甚至還敲打著氣球，向對方校歌發出的節拍聲震動了整個賽場。兩天後，在決賽中獲勝的京都國際高中作為最後的主人公，得到了關東壹高助威團的手拍兒。京都國際高中的選手們在齊唱校歌後，跑向為自己球隊加油的3壘助威團打招呼，並立即轉身離去。隨後他們摘下帽子，向為校歌打節拍的壹壘側對方球隊助威團鞠躬致意。 每當韓日關系發生問題時，網上就會出現各種誹謗和惡性回帖。對於京都國際高中的韓語校歌，日本出現了“應該開除這樣的學校”的帖子，韓國則出現了“難道要放任這樣的嫌韓嗎”的帖子。這時球隊必然會退縮。據悉，京都國際高中內部也有不少人提議更換校歌。本月中旬，在韓國就光復節職業棒球比賽是否應該派日本選手出場展開了激烈的爭論。 誹謗和爭論發生在棒球場外。球場內只有烈日下曬黑的選手們的汗水、堂堂正正的勝負、向勝利球隊致敬、尊重對方球隊的體育精神。從8強賽開始向著對手球隊校歌的“手拍兒”傳到了沿著淘汰賽梯子登上冠軍寶座的京都國際高中。這是在互聯網上忙於攻擊對手的“鍵盤俠”無法了解的世界。 比賽結束後，面對韓國語校歌爭議問題，京都國際高中的隊長藤本春樹表示：“我認為，為了不輸給（指責的）那些人，為了那些支持我們的人，壹定要贏。”比賽結束後，記者親自聽到了對方球隊助威席上響起的鼓勵的掌聲。真是感人的體育道德。

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