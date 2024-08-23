世界各國紛紛降息，韓國卻因家庭債務束手束腳. August. 23, 2024 08:21. by 趙應亨記者、紐約=林宇善記者 yesbro@donga.com、imsun@donga.com. 韓國銀行22日將基準利率維持在3.50%，刷新了史上最長時間的凍結記錄。這是自去年2月停止上調利率以來，連續13次（約1年零7個月）凍結。美國和歐洲等主要國家已下調利率或預告下調利率，唯獨韓國被不斷增加的家庭債務束縛住手腳，只能維持高利率基調。 韓國銀行總裁李昌鏞22日在金融貨幣委員會結束後舉行的記者招待會上說明了凍結利率的理由：“單從物價水平來看，正在朝著判斷已具備下調利率條件的方向發展。但是，不能犯急於降低利率或過度供應流動性、導致刺激房地產價格上漲心理的錯誤。”意思是說，從經濟放緩、物價上漲率下降的情況來看，下調利率是正確的，但由於房價和家庭債務等金融不穩定現象嚴重，只能維持目前的基準利率。韓國銀行當天通過《修正經濟展望》，將今年實際經濟增長率預測值從原來的2.5%下調至2.4%。 韓國銀行凍結利率的步伐，與陸續開始下調利率的其他國家背道而馳。此前，加拿大在主要國家中率先從今年6月起連續兩次下調利率，歐洲中央銀行在6月份下調壹次利率後，正在權衡9月份追加下調利率的可能性。另外，中國也在上個月降低了起到基準利率作用的貸款市場報價利率，英國也在本月初時隔4年果斷下調了利率。起到全球貨幣政策標尺作用的美國也確定將於下月下調。美聯儲當地時間21日公布的7月聯邦公開市場委員會議事錄顯示，19名與會者中大多數認為9月份降息比較合適。華爾街預測，美聯儲壹次性下調0.5個百分點的“大削減”的預測也越來越大。 對於當天韓國銀行凍結利率的決定，總統室破例另行表明立場，稱“利率決定是金融通貨委員會的固有權限，但從刺激內需的角度來看，有些遺憾”。意思是說，為了應對經濟放緩，韓國銀行當天應該立即下調利率。 但專家們指出，政府當初在家庭負債及房價管理上失敗，是如今束縛韓國銀行手腳的回旋鏢。很多人擔心，如果現在為了挽救內需而草率下調利率，可能會給火熱的房地產市場和家庭貸款火上澆油。截至6月底，家庭負債達1896萬億韓元，創歷史最高紀錄。房地產價格也以首都圈為中心上升，首爾公寓價格連續22周呈上升趨勢。

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