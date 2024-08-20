“尋找包容性的對策”……更加深邃的“藝術之海”. August. 20, 2024 08:51. by 金民 kimmin@donga.com. 在憤怒的人們湧向街頭的畫面前放著米袋。音響中傳出了在示威現場唱的歌聲。講述與政治、社會不安直接相關的印度尼西亞米價暴漲問題的藝術集團塔林•帕迪的作品《稻草人》設置在釜山現代美術館1樓。 面對該作品的墻壁上布滿了尹錫南的“女性獨立運動家肖像”系列。看著朝鮮時代尹鬥緒（1668~1715年）的“自畫像”，學習彩色畫的尹錫南畫出了63名女性獨立運動家的肖像。尹錫南和塔林•帕迪的作品雖然時代背景和國家不同，但熱烈地描繪了抗議壓制個人自由的樣子。 將夢想解放的同時尊重多樣性的態度作為對策進行展示的2024釜山雙年展《在黑暗中觀看》於17日開幕。展覽的靈感來自於18世紀往返於馬達加斯加沿岸的海盜之間形成的自治社會和佛教的度量。屆時，將以脫離規定框架，根據情況誰都可以成為領導者的海盜社會的靈活性、尊重共同體的佛教的包容性等為中心，展示來自32個國家的62名作家（組）的作品。 展覽將在釜山現代美術館、釜山近現代歷史館、漢城1918、草梁齋等4個場所舉行，其中釜山現代美術館的密度最高。松泉大師的佛畫《觀音和瑪麗亞-真理從未離開過我》和讓人聯想起遇難船的鄭有珍的《茫茫大海路》在入口處大規模設置，分別代表了佛教和海盜的展示主題。 就像尹錫南和塔林•帕迪的作品相遇壹樣，出現了很多可以相互比較的作品。講述韓國近現代史的新學哲和描繪佛教及西方文化並存的柬埔寨日常生活的提安裏-楚的繪畫相互對視。日本作家寺內洋子和泰國作家普拉特查婭•芬通的設置作品也是如此。 不僅是韓國作家，在歐洲和美國的雙年展上很難看到的東南亞作家也大舉亮相。有很多作品可以看出積極引入政治、社會問題而苦惱的痕跡。兩位藝術導演貝拉•梅、菲利普•皮羅特（人名音譯上同）曾在德國展示過以對冷戰後形成第三世界起到重要作用的國際會議“萬隆會議”為主題的展覽，在此次展覽中他們也將摸索擺脫殖民主義和冷戰體制殘余的對策。兩位導演表示，“擺脫了以‘光’為中心思考的歐洲啟蒙主義，在黑暗之中尋找包容性的對策。”該展覽將持續到10月20日。

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