沒有現金的社會，沒關系嗎？. August. 02, 2024 07:48. . “這裏只能刷卡。” 這是為了結算停車費，拿出錢包數紙幣後得到的答案。雖然是舊建築物的停車場，但結算方式卻很新潮。也是，相比“只收現金”這句話，如今是更常聽到“不收現金”這句話的時代。首爾市內每4輛公交車中就有1輛作為“無現金公交車”運行。星巴克於2018年引進的“無現金賣場”，現在已經成為其他咖啡專賣店的標準。 因此，銀行的自動取款機逐漸消失。這是因為使用者減少，手續費收入減少。2018年以後消失的自動取款機有14426臺。不久前，大邱壹家銀行為了告知自動取款機撤離而貼出的告示上，貼滿了居民的手寫字。“拜托留下來吧”“請不要走！” 現在是取現金、用現金都變得困難的時代。現金就這樣滅絕了嗎？世界上許多國家已經開始看到現金時代的結束。 在過去的幾個月裏，澳大利亞因現金運輸公司“阿瑪加德”的破產危機而鬧得沸沸揚揚。隨著現金使用量的迅速減少，裝載在該公司卡車上的現金量急劇減少，赤字像滾雪球壹樣增加。負責澳大利亞實物貨幣運輸90%以上的阿瑪加德去年底警告說，現金運輸事業不可能持續下去。如果運輸卡車停止，銀行和自動取款機將無法獲得現金。這相當於進入了半強制性的無現金社會。最終，澳大利亞主要銀行和大型超市向阿瑪加德緊急援助5000萬澳元，勉強解決了燃眉之急。 現金不僅發行和運輸費用高，而且找零也不方便。數字支付的便利將現金快速擠出。隨著移動結算服務“Swish”的廣泛普及，瑞典是世界上走向無現金社會最快的國家。公交車已經很久沒有收現金，很多商店只能用信用卡或手機結算。甚至還有很多不辦理現金的銀行分行，即使有銀行賬戶，在窗口也很難用現金匯款。“現金為王”這句話已成為過去。 但也有壹些國家為了阻止現金的終結而挺身而出。現金結算比率僅為3%的挪威就是代表性例子。挪威最近修改金融合同法，明文規定了消費者的現金支付權利。新修訂的法律規定不是自動售貨機或無許可商店的所有銷售店都要收取現金，還制定了違反的話可以征收罰款的條款。 曾經高呼“2030年無現金國家”的挪威為什麽改變了政策方向呢？因為即使數字結算變得再普遍化，也有壹些人如果不是現金就很難結算。主要是無法接近銀行賬戶或使用數碼機器不熟練的弱勢群體。在電網、通信網停止的緊急狀況下，通行的只有現金，這壹點也產生了影響。 在移動支付普及率方面世界第壹名的中國也再次關註現金。因為他們認為，難以使用現金的環境會成為吸引外國遊客的絆腳石。今年以來，中國人民銀行對拒付現金的賣場展開了大規模管制。這是為了改善現金使用環境而采取的措施，但與以前強調“無現金社會”截然不同。 韓國也有有關現金支付權利的法律條款。《韓國銀行法》第48條規定：“韓國銀行圈在所有交易中無限制通用。”但是，即使違反也沒有處罰規定，所以只是宣言而已。將現金視為公共財產，即使需要維持費用，也要遵守嗎? 現在，我們也到了開始討論的時候了。

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