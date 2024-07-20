復原的“議政府舊址”只有石頭……要有想象力. July. 20, 2024 07:27. . “到處只有‘石頭’，感覺很荒涼，也不知道是什麽意思。” 記者18日在首爾市鐘路區光化門前“議政府地歷史遺跡廣場”見到的李某（48歲）說：“迎來了暑假，和孩子們壹起逛完景福宮後找到這裏來，低於期望值。”周圍的外國遊客們也掃視了用英文寫的招牌和“石頭”後，正忙著向對面的景福宮走去。 他們看到的“石頭”是告知朝鮮時代議政府建築舊址位置的基石再現品。朝鮮時代真正的基石被埋在覆土的草坪下。首爾市在議政府舊址上結束了約8年的挖掘調查及整頓，上個月公開了歷史遺址廣場。 但是，在1.13萬平方米的廣場上，只有基石再現品、衛生間和幾張長椅。入口處的牌匾上只記錄著議政府的歷史淵源等，卻找不到在這裏活著的政丞鄭道傳或黃喜等主要人物的故事。如果不熟悉古建築和朝鮮王朝歷史，光看石頭難以領略其歷史意義。 朝鮮時代的議政府不是單純的國家機關。位於朝鮮王朝首宮（法宮）景福宮正門（光化門）東側的第壹個位置，具有最高行政機關的地位。最重要的是，議政府凝聚著設計朝鮮王朝的改革家鄭道傳的藍圖和統治哲學。他在《朝鮮經國典》中寫道：“國王既可能愚蠢也可能明智，既可能強大也可能脆弱，不會完全壹致。因此，宰相應該彌補君王的缺點，發揮長處，引導其走上正道。”其中暗含著他的革命思想：雖然是王朝國家，但不是通過某壹個人，而是應該通過系統來運營國家。他所構想的朝鮮，是阻止國王親理萬機、由宰相主導實際統治的國家。這是通過穩定的國政運營，安撫百姓的苦心產物。 因此，相當於行政各部的六曹通過由三政丞組成的議政府向國王報告或接受指示的結構得以落實。只要有問題，哪怕是國王所命，議政府在下達六曹之前就會提出異議，積極牽制王權。正因如此，通過政變掌權的太宗和世祖實行六曹直啟制（國王直接向六朝下達指示或聽取報告的制度），使議政府無力化。最近，有人主張要削弱權力過於集中的總統室的力量、恢復部門的政策領導能力，其根源就是這種歷史傳統。 為了向市民正確傳達議政府的多重歷史意義，僅靠幾個基石是不夠的。文化遺產界壹些人士建議，作為替代方案，有必要通過演出、音樂會、討論會等，講述經過議政府和這裏的人物們的故事。利用集體智慧主導國政的議政府的意義，設立政策討論會場，也是壹種方法。為了幫助訪客理解，可以考慮復原部分建築物，或者像慶州皇龍寺址壹樣在遺址外圍建立展示館。 當然，為了最大限度地維持文化遺產的原貌，市當局在遺址復土後只放置基石再現品的的決定，也並非無法理解。但是，偏重於文化遺產保存而忽視活用的時代已經過去。

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