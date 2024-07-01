火焰熊熊的那壹瞬間……政界人士壹定要到現場嗎？. July. 01, 2024 08:04. . 在6月24日共奪走23人生命的京畿道華城市鋰電池制造企業“阿利電池”火災現場，消防員們面臨著難關。遇難者集中在火勢蔓延的廠房二樓。用夾芯板制作的外墻倒塌，無法進入內部。搜索工作中斷了2小時41分鐘。水很難撲滅因吞噬鋰電後燃起的火焰。火勢長時間沒有得到控制。事故發生近12個小時後的當晚9時55分，緊急應對階段才從第二階段降至第壹階段。當時，仍然沒有找到最後壹名失蹤者。 事發當天，政界人士紛紛來到現場。開始是作為國民力量黨代表候選人參選的前國土交通部部長元喜龍。他在火災發生時間（上午10時31分）約7小時20分後的下午5時50分左右來到現場，並表示：“聽說遇難者可能很多，所以沒有任何信息地就先跑過來了。”壹個半小時後的晚上8點50分左右，國民力量黨領導層也來了。又過了30分鐘，共同民主黨領導層也來到了這裏。晚上10點40分，國民力量黨代表候選人、前緊急對策委員長韓東勛也來到現場，在現場停留了約30分鐘。政界人士在攝像機前聽取了消防當局的情況報告，並向媒體公開了這壹場面。這樣的場景反復出現。 他們也許想表現出政治在受傷的國民身邊。實際上，也許有人得到了安慰。但當時還是沒有找到最後壹名失蹤者的時候。如果政治家們來到災難現場，就會動員現場人力進行引導、禮儀、新聞發布會，還有他們回去的路上要做的送行。消防員的本職工作是救人救火，不是禮賓報告。當然也有需要這樣做的情況，但至少不是火焰熊熊燃燒的瞬間。最近，可以進行實時視頻會議、視頻通話，政治人士們真的有必要出現在現場聽取報告嗎? 如果再慎重壹點，至少應該在現場處理結束後，消防員們能喘口氣的時候前來。只有這樣，才能掌握問題所在，並討論改善方案。2014年4月16日“世越”號慘案當時，政界也出現了“如果政治家們不打算親自背著氧氣瓶進去進行救援，就應該克制到訪現場”的自省論。 消防當局內部不斷有人指出，每當發生大型災難時，政界人士們反復訪問現場的活動對救助生命和事故處理沒有幫助。2021年京畿道利川市“庫胖”物流中心發生火災時，有1人死亡。當時消防當局匿名留言板上出現了直言“如果政界人士到訪，會因禮賓和拍照等妨礙善後活動”的帖子。發帖人呼籲：“請盡量減少訪問，幫助消防公務員安全活動。”也許幾位高層人士還記得這些事例，這次避開事故發生當天訪問了這裏。這樣的人越多，消防員就越能集中精力做好本職工作。 在政界人士訪問較少的事故發生第二天（6月25日）上午11點52分，消防員們找到了最後壹名失蹤者的遺體。

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