首都圈從今天起將進入梅雨季……最大120毫米的“水炸彈”加上強風. June. 29, 2024 07:35. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 據預報，本周末首爾等首都圈將正式進入梅雨季節，最大降雨量將達到120毫米以上。此外還預告了狂風和強風，因此有人稱其為“臺風級梅雨”。 28日，據氣象廳透露，受梅雨鋒面的影響，濟州地區將從29日淩晨開始降雨，上午全南慶南地區，下午忠清、全北、慶北地區，晚上首爾等首都圈和江原地區等地將出現降雨。 氣象廳表示：“北太平洋高氣壓擴張到日本九州地區，梅雨鋒面北上，在這種情況下，西部發達的低氣壓迅速接近，預計首爾、京畿、江原、忠清等中部地區將出現集中暴雨。”梅雨天氣加上低氣壓吹來的強南風，從南方流入大量溫暖的水蒸氣，降水量會更大，風力也會更強。 據氣象廳預測，29、30日首爾、京畿、江原、忠清地區將出現30~100毫米的降雨。據預報，部分地區的降水量最多可達120毫米以上。也就是說，全國平均年降水量1150毫米的10%以上在壹天之內傾盆而下。釜山等慶尚地區也有很多地方的降雨量在100毫米以上，濟州山地的降雨量在150毫米以上。 預計，首爾等首都圈和江原、慶北地區從30日淩晨到上午，忠清、全北地區從29日晚到30日淩晨，全南、慶南、濟州地區從29日下午到30日淩晨將出現每小時30~50毫米的集中暴雨。 預計此次降雨將伴隨狂風、雷電和強風，氣象廳囑咐說：“請註意安全事故。”氣象廳的壹位有關負責人表示：“從29日晚西海開始，強風、風浪等特報也將在全國範圍內生效。” 雖然30日下午全國大部分地區將停止降雨，但受梅雨鋒面的影響，下周內將反復出現強弱降雨。特別是南北範圍窄的雨雲帶模樣的梅雨鋒面如果停留在壹個地方，有可能會出現局部性集中暴雨。2022年8月在首爾降下的“極端暴雨”也發生在南北範圍較窄的雨雲帶。

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