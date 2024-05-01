值得那樣的理由. May. 01, 2024 07:30. . 上映第壹天觀影人次就達到82萬。第5天突破了400萬人次。《犯罪都市4》以普通電影難以想象的成績開畫。特別是，在新型病毒疫情之後劇場觀眾整體減少的情況下，取得了這樣的成績，因此其成績更加令人驚訝。期待5月勞動節、兒童節、佛誕節等連休能延續到旺季，甚至有人說觀影人次破千萬只是時間問題。 《犯罪都市》系列已經出了4部，雖然不知道還有沒有要做的事情，但是馬東錫已經計劃好了該系列的第8部。那麽第4部果真新穎嗎？事實上《犯罪都市》第壹部很新穎，之後幾乎沒有什麽大的不同，幾乎是敘事的反復。這是壹個叫馬錫道的具有超強怪力的刑警打擊極強反派的故事。但是到底是什麽原因讓《犯罪都市》系列如此接連獲得成功呢？ “應該有什麽理由吧？”在《犯罪都市4》中用武力摘下來的鐵窗前，毒品犯驚訝地說“為什麽鐵窗掉下來了？”時，馬錫道突然說出的這句話可謂壹語解釋了其理由。這就是用武力痛快地制服極惡罪犯的馬錫道這個角色所帶來的幻想。雖然無知，但是為了弱者，在反派面前是毫不留情的獨壹無二的角色。觀眾們在這位像熊壹樣的大塊頭，用笑容和動作打出核重拳的平民英雄面前，心情久違地舒暢了。 但是接連獲得票房的原因中，1000萬觀影人次電影等巨大的數字帶來的茫然的期待也起到了壹定作用。很多人認為，那麽多人看這部電影，應該有那樣的理由，所以選擇了電影。不是選擇值得壹看的電影而數值上升，而是制作高數值值得壹看的電影的前進趨勢。在華麗的數字占壓倒性優勢的世界裏，更需要看到數字之外的真正價值的眼睛。

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