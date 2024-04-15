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只是單純的女性比賽服還是泳裝？美國田徑代表隊服裝惹爭議
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只是單純的女性比賽服還是泳裝？美國田徑代表隊服裝惹爭議
Posted April. 15, 2024 08:01
Updated April. 15, 2024 08:01
只是單純的女性比賽服還是泳裝？美國田徑代表隊服裝惹爭議. April. 15, 2024 08:01. by 徐京完記者 . 圖為，11日公開的耐克制作的2024巴黎奧運會的美國田徑國家代表隊比賽服。有人批評說，由於右邊的女性隊服短得能露出骨盆，所以身體過於暴露。圖片來源：Citius X（原推特）
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圖為，11日公開的耐克制作的2024巴黎奧運會的美國田徑國家代表隊比賽服。有人批評說，由於右邊的女性隊服短得能露出骨盆，所以身體過於暴露。圖片來源：Citius X（原推特）
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