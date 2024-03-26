割耳朵、用電刑？俄羅斯或對4名恐怖核心嫌疑人實施殘酷拷問. March. 26, 2024 07:28. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 俄羅斯政府當局抓住了22日在莫斯科克羅庫斯市政廳演出場至少奪走137人生命的4名恐怖襲擊核心嫌疑人，並以團夥恐怖襲擊的嫌疑起訴他們。但是根據24日公開的視頻，對他們進行殘酷拷問的情況被曝光，引發了爭議。 據《路透社》報道，俄羅斯當局公開的4名嫌疑人都是塔吉克斯坦國籍。達勒瓊•米爾佐耶夫（32歲）、賽達-克拉米•拉恰巴利佐達（30歲）、沙姆西丁•法裏杜尼（26歲）、穆罕默德-索比爾•法伊佐夫（19歲•以上人名均為音譯）因涉嫌恐怖襲擊於24日在莫斯科法院出庭。 俄羅斯官方媒體《塔斯社》報道說：“米爾佐耶夫和拉恰巴利佐達等人在法庭上承認了自己的嫌疑。”據此，莫斯科法院勒令拘禁嫌疑人至公審前的5月22日。 除此之外，還將對與事件相關的7人進行調查。 但是當天在法院出庭的嫌疑人臉上壹副血跡斑斑的樣子。特別是拉恰巴利佐達耳朵上纏著繃帶的樣子被攝像機捕捉到了。在俄羅斯親政府傾向的小說媒體上登載的視頻中，出現了他們受到殘酷拷問的場面。看似俄羅斯保安人員的人物割掉拉恰巴利佐達的耳朵，並讓其嘴裏叼著，法裏杜尼像受到電刑壹樣，嘴裏叼著泡沫倒在地上。 雖然他們是犯下嚴重重罪的嫌疑人，但俄羅斯政府在他們接受審判之前就已經實施了拷問，因此有人對普京總統提出了批評。俄羅斯人權團體“Gulagu.net”指出：“這次拷問分明是從最高處下達的指示”，“如果有證據，並確保了這些，當局為什麽還要對他們進行拷問呢？”

한국어