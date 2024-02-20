“將投資523億韓元開發汽車、軍工等尖端機器人技術”. February. 20, 2024 07:57. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 政府今年將投資523億韓元開發尖端機器人技術。這是去年投資額125億韓元4倍多的歷史最大規模。19日，產業通商資源部根據去年12月發表的《尖端機器人產業藍圖和戰略》的後續措施，公布了上述支援計劃。政府曾通過相關戰略提出，到2030年為止，官民將投資3萬億韓元以上，將2021年達到5.6萬億韓元的機器人市場培養成20萬億韓元以上的目標。 產業通商資源部當天發布了新課題支援事業第1次公告，決定到3月份為止招募參與該事業的企業。在第1次公告中，包括制造及服務機器人領域在內，共以17個課題為中心進行招募。此次總支援規模為166億韓元。產業通商資源部計劃在今年4月和7月分別實行的第2、3次公告中追加支援357億韓元。在制造機器人領域，將投入支援金，開發機器人可以學習高難度產品組裝過程，並自行執行的源泉技術。另外，開發適用於汽車零部件、機械、軍工等14個代表性制造業領域的尖端機器人基礎工程模型也是主要課題。服務領域的機器人開發也將加快步伐。醫生可以在遠距離操作機器人，觀察患者的患處並進行診療的遠程診療機器人就是代表性的例子。

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