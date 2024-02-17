“隊長”孫興慜此次將與黃喜燦交鋒. February. 17, 2024 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. 亞洲杯結束後回到所屬球隊的孫興慜（托特納姆熱刺隊）和黃喜燦（狼隊）將展開直接對決。 托特納姆熱刺隊和狼隊將於18日0時在托特納姆熱刺隊的主場英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第25輪比賽。在本賽季英超聯賽中，孫興慜以12粒進球（6次助攻）排在射手榜第4位，黃喜燦以10粒進球排在第7位。兩人在各自球隊都擔任著進攻的核心角色，因此從所屬球隊的立場上看，已缺席好長壹段時間的兩人迫切需要活躍的表現。孫興慜在亞洲杯後的復出首場比賽11日與布萊頓隊的比賽中替補出場，並在比賽結束之助攻隊友布倫南•約翰遜攻入制勝壹球。托特納姆熱刺隊最終以2比1獲勝，孫興慜在連續4場聯賽比賽中都取得了攻擊點（2粒進球和2次助攻）。同壹天，黃喜燦沒有出現在與布倫特福德隊的比賽出場人員名單中。如果孫興慜、黃喜燦同時出戰，這將是兩人本賽季的第二次對決。去年11月11日，兩人首次展開對決，雖然都踢滿全場，但均未能取得攻擊點。當時狼隊以2比1擊敗了熱刺隊。從最近的氣勢來看，托特納姆熱刺隊非常出色。狼隊在沒有黃喜燦的情況下進行的4場聯賽中僅取得1勝1平2負的成績。雖然在聯賽中排名第11位（積32分），排名沒有變動，但是實現上位飛躍的動力比以前有所下降。在孫興慜缺席的3場比賽中取得1勝2平戰績的托特納姆熱刺隊在隊長的復出戰中再添3分，將排名從第5位提升至第4位（積47分）。身處沖突中心的李剛仁（巴黎聖日耳曼隊）也將於18日上午5時與南特隊進行法甲聯賽第22輪客場比賽。李剛仁缺席了之前15日球隊與皇家社會隊（西班牙）的歐足聯冠軍聯賽16強首回合比賽。

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