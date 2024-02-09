90歲的“年輕哥哥”，將創下國內最高齡高中畢業紀錄. February. 09, 2024 07:39. by 孫俊英記者•崔勛振記者 hand@donga.com. “只要有學習的心態，就能戰勝對年齡的恐懼，希望大家能夠挑戰壹下。” 這是即將高中畢業的壹名學生8日接受東亞日報記者電話采訪時所說的話。雖然可能會覺得“高中畢業算什麽”，但回顧他的人生，就會點頭。這是6•25戰爭時放棄學習之路，現在以九旬的年齡走讀1個半小時的路程，21日即將畢業的金恩成（90歲•音譯）說的話。金某說：“剛開始這段旅程的時候，感覺非常遙遠和漫長，但過了之後發現瞬間就過去了”，流露出既高興又舍不得的心情。 居住在京畿坡州市的金某雖然在日本帝國主義強占時期上過小學，但是1951年踏上避難之路後中斷了學業。此後，雖然也曾上過私塾，但也沒能走多遠。這樣的他從2022年開始就讀高陽市學歷認證的高陽松巖高中。該學校是成人只要在2年內完成6個學期就可以得到高中學歷認證的終身教育設施。 雖然入學的契機來自於兒子的強烈勸告，但此後金某對70年後重新開始的學習很快產生了興趣。金某最喜歡的科目是英語。金某說：“如果我也能說好世界上所有人都使用的英語的話，應該會很開心吧”，“我正在考慮，如果具備了知識，就去外國看看。”在同級生奶奶們之間，金某被稱為“年輕的哥哥”。金某說：“從10、20多歲的年輕人到60、70多歲的老奶奶，與他們親密相處，學校生活非常愉快。”高陽松巖高中方面表示：“據了解，金某在畢業典禮結束後將成為國內年齡最大的畢業生。”

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