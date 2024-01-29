第三地帶主導權競爭正式拉開…李洛淵與脫離在野黨派合並成立新黨. January. 29, 2024 07:49. by 尹多彬記者、尹明進記者 empty@donga.com. 前共同民主黨代表（黨首）李洛淵領導的新未來黨和退出共同民主黨的議員李元旭（音，下同）、金鐘民、趙應天的未來大聯合28日宣布合並。繼之前改革新黨代表李俊錫和韓國的希望代表梁香子宣布合並之後，在野陣營內部也組成了“中帳篷”。隨著第三地帶連帶的討論首先被整理為陣營內的個別“小整合”，預計今後圍繞“大帳篷”主導權的競爭將更加激烈。 未來大聯合共同代表樸元錫和新未來國民溝通委員長辛京瑉當天在國會召開記者會表示：“為了順應國民要求革除既得權、政治革新、社會改革和未來轉換的期待和命令，決定共同創黨。”他們決定把“改革未來黨”（暫稱）用作合並黨名，並計劃於2月4日舉行中央黨創黨大會，結束合並程序。 不過，“大帳篷”討論從第壹天開始就預告了將舉步維艱。李俊錫當天在臉書上表示，“是不是因為新開業的中餐館（改革新黨）的名字已稍微傳開，就直接借用壹下?免費乘車的話，不管是地鐵還是黨名都很困難”，表達了對“改革未來黨”黨名的不滿。對此，李洛淵在臉書上寫道：“雖然黨名臨時定為‘改革未來黨’，但將通過國民公開征集確定正式黨名。”

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