執政黨推出善心政策，議會選舉後如何承擔“賬單”. January. 16, 2024 07:38. . 尹錫悅總統主持“與國民壹起的民生討論會”，每次都發表驚喜政策。到目前為止，三次討論會都是在4月議會選舉前夕執政黨處於弱勢的首都圈地區舉行的。此外，執政黨和政府正在像系列壹樣出臺針對55萬個體戶和小工商業者的對策。 昨天在京畿道水原市成均館大學舉行的第三次民生討論會上，尹錫悅表示，到2047年為止，將向該地區的半導體巨大集群投資622萬億韓元。為此，政府還決定推進今年底結束的投資稅額減免的常態化。但是投資大部分是民間企業，竣工時間也是23年後，因此有人指出這是“自表功勞”。 此前，4日在京畿道龍仁市舉行的第壹次討論會上，尹錫悅針對1400萬螞蟻投資者表示，“（在解除副作用之前）不會解除賣空禁令”，10日在京畿道高陽市舉行的第二次討論會中表示：“允許30年以上的住宅在沒有安全診斷的情況下重建。” 此外，黨政正在制定從第二金融圈貸款的40萬名個體戶的貸款利息每人最多減少150萬韓元的方案。去年12月，以187萬名個體戶為對象，將返還年利率超過4%的90%的措施擴大到第二金融圈。黨政正在推進以290萬名個體戶為對象、刪除滯納記錄的“信用赦免”。 每當舉行全國選舉時，歷屆政府都會出臺善心政策。問題是共同民主黨反對黨政最近出臺的大部分政策，因此議會選舉後能否付諸實施尚不確定。如果想在沒有安全診斷的情況下允許超過30年的公寓重建或常設投資稅額減免，就要修改法律。有人批評說，禁止賣空的長期化會阻礙股市先進化，對股價產生負面影響。向金融公司施壓、減少個體戶利息的政策已經引起了強烈的官治爭議。 政府計劃到議會選舉壹個月前的3月初為止，繼續舉行由總統主持的民生討論會。執政黨去年10月將金浦等地區編入首爾的“超大城市”構想已經在人們的記憶中變得模糊。議會選舉結束後，要求落實目前濫發政策的賬單將蜂擁而至，屆時執政黨能否承擔承諾令人好奇。

한국어