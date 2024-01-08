下調333萬地區投保者家庭的健康保險費……問題是“財政”. January. 08, 2024 07:57. . 韓國政府和國民力量黨決定最早從2月份起，降低擁有住宅和汽車的健康保險地區投保者的保險費。據悉，地區投保者家庭的37%的健康保險費負擔每月將減少2.5萬韓元。雖然沒掙錢，但因為有房子和汽車而多繳健康保險費的退休者們的不滿，預計會有所減少。但是，在距離議會選舉還有3個多月的時候出臺的這壹對策，只能提前健康保險財政枯竭的時間。 此次黨政決定取消根據排氣量、使用年限向擁有超過4000萬韓元汽車的地區投保者追加征收的“汽車健康保險費”，向家裏征收“財產健康保險費”時，扣除的標準也將加倍提高，房價不到2.4億韓元的地區投保者將不再繳納“財產健康保險費”據悉，目前有353萬戶家庭繳納汽車、財產健康保險費，因此333萬戶家庭的年保險費平均減少30萬韓元。 910萬戶、1463萬名地區投保者與只以收入為基準繳納的職場投保者不同，追加繳納了財產、汽車健康保險費。因為，有人批評說，個體戶很難掌握收入，以財產多收入少為由少交保險費，有違公平性。但是，由於生計需要汽車的人、因房子而保險費負擔增大的年金生活者們的不滿很大，因此此次措施是不可避免的。發達國家中向汽車征收健康保險費的國家只有韓國，向財產而不是收入繳費的國家只有韓國和日本。 但是，地區健康保險費收入因此每年減少1萬億韓元是非常嚴重的問題。今年的健康保險費收入預計為98.8萬億韓元，而支出預計為100.2萬億韓元，將出現赤字。隨著老齡化加劇，老人診療費正在劇增，累積23.8萬億韓元的準備金也將在4年後完全枯竭，轉為赤字。 雖然政府表示要通過提高支出效率等來填補減少的收入，但很難讓人相信。因為今後支出增加的事情比比皆是。僅看去年底政府出臺的護理費對策，4年內健康保險、長期療養保險就多支出10.7萬億韓元。為了避免財政枯竭危機，很有可能在幾年內大幅提高7.09%的保險費率。政府有必要公開此次措施對健康保險財政的長短期影響，並接受輿論的檢驗。

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