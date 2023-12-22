657萬億韓元的明年預算得以遲到處理……朝野兩黨幕後交易仍是黑匣子. December. 22, 2023 08:39. . 國會昨天召開全體會議，通過了656.6萬億韓元的明年預算案。因為朝野政黨的極端對峙，原本本月2日的法定時限逾期19天，得到了遲來的處理。在共同民主黨表示將按照自己的意願修改政府草案單獨處理後，國民力量黨和政府急忙進行協商，避免了打破去年22天最久遲到處理記錄的不光彩現象。但是，不僅連續3年錯過法定時限，還再次上演了這壹過程中達成了怎樣的妥協、國民無法知曉的“黑匣子”式密室協議。 得以通過的明年預算案把政府草案削減4.2萬億韓元，但增加了朝野要求的3.9萬億韓元，整體上減少了3000億韓元。政府聲稱要糾正瓜分式預算分配、比今年減少5.2萬億韓元的研發預算，通過朝野協商又補加了6000億韓元。由於朝野的妥協，共同民主黨想要削減的政府原子能預算1814億韓元，被政府全額削減的“李在明牌”地區貨幣預算3000億韓元同時復蘇，新萬金預算也增加了3000億韓元。 明年的預算增加率與今年的正式預算相比為2.8%，是自2005年整理相關統計以來的最低值。也就是說，因新冠疫情等原因劇增的預算規模、國家債務增加，在壹定程度上被踩了剎車。但問題是，在最後協商中，朝野反復出現了在國會法上沒有根據、也沒有留下會議記錄的小委員會裏討價還價的舊態。世界前10位經濟大國壹年的國家生計，最終在只有極少數朝野領導層和公務員聚集的密室裏決定。 據悉，在此過程中，前國民力量黨代表（黨首）金起炫的選區蔚山南區的氫電電車預算、共同民主黨代表李在明選區仁川桂陽區的道路開設預算分別增加了數十億韓元。雖說不可能單方面落實壹方的主張，雙方不可避免地要進行妥協，但實權政治家在議會選舉即將到來之際，為照顧自己的選區而加入的“條子預算”“Kakaotalk預算”也是應該根除的慣例。 幾乎每年國會都會推遲處理預算案，在此過程中還會出現暗中交易，但政界絲毫沒有改善的意誌。如果不可避免地要出現只有少數人參與的緊密協商，那麽有必要義務性地制作會議記錄，透明地公開。國民有權利知道以什麽根據、什麽理由在朝野協商桌上來回了數百、數千億韓元的稅金。

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