是LG隊的進攻犀利，還是KT隊的盾牌堅固？韓國大賽今日開賽. November. 07, 2023 08:10. by 李憲宰 uni@donga.com. 時隔29年再次挑戰韓國大賽（總決賽）冠軍的LG隊和以“Reverse Sweep”（2連敗後3連勝）通過季後賽的KT隊將從7日開始在韓國大賽（•7戰4勝制）上展開對決。以常規賽第1名的成績直接進入韓國大賽的LG隊迎來了消除長久以來冠軍遺憾的機會。KT則是在獲得綜合冠軍的2021年以後，時隔2年再次挑戰冠軍。 KT隊主教練李強喆（57歲）和LG隊主教練廉京燁（55歲）是光州第壹高中2年差的前後輩關系。廉教練在擔任耐克森隊主教練的2013~2016年，李教練擔任首席助教，曾有過4年同吃壹鍋飯的緣分。高中同門教練之間在韓國大賽上交鋒尚屬首次。 ● LG之劍VS KT之盾 在常規賽兩隊的相互交戰記錄上，LG隊以10勝6負領先對手。但是廉教練6日在首爾蠶室體育場舉行的韓國大賽媒體日上表示：“雖然勝多負少，但每場比賽都很棘手。韓國大賽將不同於常規賽。” 此次系列賽的關鍵是LG隊的進攻能否突破KT隊的首發投手陣容。LG隊在常規賽球隊擊球率（0.279）、球隊得分（767分）、球隊盜壘（166個）方面均位居榜首。從頂級擊球手洪昌基開始，到金賢洙、奧斯汀、文保景的中心擊球陣容，再到吳智煥、朴東原的下位擊球陣容，結構非常好。終場投手高右錫等必勝組也非常穩固。 只是在首發投手陣容的重量級上，KT隊占優勢。LG隊因外國投手普拉特科未能克服傷病回到美國，在此次韓國大賽上，由凱利、任燦圭、崔原態、金允植組成了首發陣容。由本傑明•庫埃瓦斯、高永表、裴齊晟等組成的KT首發陣容在今年常規賽創下了10支球隊中最多的38次優質先發加分（7局以上3責任失分以下）。通過與NC隊的季後賽，候補投手也得到了升級。孫東賢、朴永賢、金載潤的必勝組面對NC隊的擊球陣容，平均責任失分為0。 李教練表示：“LG隊的擊球陣容非常強大。能打中球的擊球手很多。我們的首發陣容應該盡可能長地投球。”廉教練表示：“關鍵在於KT隊的首發陣容有多快崩潰。”李教練預測，總決賽感覺會打到最後的第7場比賽。廉教練說：“我想在第6場比賽中終結系列賽。” ● 首場比賽LG凱利首發，KT高永表上陣 在第1場比賽的首發投手方面，LG隊將派出外國王牌投手凱利，KT隊則是本土王牌投手高永表上陣。2019年披上LG隊戰袍的凱利進入今年賽季後到中期為止多少有些萎靡不振，但在後半期恢復球威，取得了10勝（7負、平均責任失分3.83）。歷屆秋季棒球成績也是3勝1負，平均責任失分2.23。今年賽季面對KT隊時，他4場比賽1勝1負，平均責任失分3.96，表現平平，但在最近出場的9月27日的比賽中，他以7局、5個被安打、2個脫三振的好投成為了勝利投手。 KT隊的高永表在常規賽取得了12勝7負、平均責任失分2.78的出色成績，但在與LG隊的4場比賽中，沒有取得勝利，只取得了2負、平均責任失分7.36的成績。作為側肩投法投手，他對左撇子擊球手大舉出場的LG隊表現較弱。李教練表示：“雖然考慮過要不要公布突然的首發人選，但最終還是決定按照輪換順序進行。我想順其自然。” 在KT隊首發投手中，對陣LG隊表現最強的選手是左手尖子投手本傑明。本傑明今年在與LG隊的5場比賽中上場，取得了4勝、平均責任失分0.84的成績。在5日與NC隊的季後賽第5場比賽中首發出場的本傑明，將參加10日舉行的韓國大賽第3場比賽。

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