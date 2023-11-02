像晨光壹樣，點亮患者的心燈. November. 02, 2023 08:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我也會迎來清晨嗎？”，“怎麽可能會壹直待在晚上呢？清晨也快到了。” 在精神病房度過黑夜的患者提出了這樣的問題，然後護士長孝信（李征垠飾）平靜地回答了。12集電視劇《精神病房也會迎來清晨》將於3日在奈飛公開，講述被安排在精神病房的護士多恩（朴寶英飾）與飽受心病所苦的患者見面並彼此治愈的故事。原作是同名NAVER網絡漫畫。 1日，在首爾鐘路區JW萬豪東大門廣場首爾舉行的制作發表會上，該劇導演李宰圭表示：“生活在現代社會的我們中，有壹半的人好像都帶著心病生活”，“希望有時間思考我的病從哪裏來，怎樣才能讓心情舒暢。”李導演曾執導過電視劇《茶母》（2003年）、《貝多芬病毒》（2008年）、電影《完美的他人》（2018年）等。雖然他來往於電視劇和電影之間積累了成功的執導作品，但是這次的作品卻很特別。 電視劇中出現了恐慌障礙、兩極性障礙（躁郁癥）、社會不安障礙等現代人可能經歷過的精神疾病。這表明，這種癥狀不是個人問題，而是由周圍的人和環境引起的，可以通過溫暖的關心進行治療。李導演說：“看電視劇的時候會哭，也會笑。我拍攝的時候也哭得很厲害，寶英還給我遞過紙巾。”雖然是精神病房的故事，但是希望不要太沈重，舒服地接近觀眾，所以用粉紅色、橙色等童話般的色彩制作了病房攝影棚。 朴寶英飾演的多恩是壹位心地善良的護士。據說，她實際上為小兒重癥患者進行了10年的誌願活動，與護士們關系也很好。朴寶英說：“我認為在困難的時候應該得到專家的幫助。希望這部電視劇能起到輕松、舒適地介紹這壹過程的作用。希望精神病房的門檻也能降低。”李征垠飾演的護士長孝信起到了病房的精神支柱作用。李征垠說：“我也曾壹度患上了相機恐懼癥。很高興能拍出關於精神護理的電視劇。”

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