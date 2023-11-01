尹錫悅：“復合危機，要求我們舉國、超黨派合作”……向在野黨伸出手. November. 01, 2023 08:01. by 全周永記者、姜成輝記者 aimhigh@donga.com、yolo@donga.com. 尹錫悅總統31日在明年預算案國會施政演說中表示：“現在我們所處的全球經濟不安和安保威脅要求我們進行舉國、超越黨派的合作。希望大家齊心協力克服當前的復合危機。”執政黨在首爾市江西區區長補缺選舉中失敗後，尹錫悅在強調民生現場的情況下，在國會放低身段要求朝野政黨合作。 尹錫悅當天在國會舉行的2024年預算案國會施政演說中表示：“讓我們和國民壹起克服危機，創造新的飛躍歷史。”在此次施政演說中，尹錫悅沒有提及去年施政演說時提到的對文在寅政府的批評。 尹錫悅強調：“政府把物價和民生穩定放在所有政策的最優先位置，全力應對。”尹錫悅就因大幅削減研發預算而引起的爭議解釋說：“今後將繼續發掘支援領域，增加支援規模。”他還強調：“政府的財政運營基調，是通過健全財政，不把難以承受的債務交給未來壹代。” 尹錫悅在施政演說前與五部要員、朝野領導層的事前交談中，事實上進行了就任後首次與共同民主黨代表（黨首）李在明的當面坐談。據悉，李在明說，“希望在政策和預算方面進行大規模的轉變”，尹錫悅回答說，“會那樣做的”。尹錫悅在施政演說結束後與朝野院內代表、國會常任委員長團共進午餐時強調，“這是就任以來最舒適、最開心的壹天”，並強調“超黨派的舉國合作”。 共同民主黨院內代表洪翼杓就施政演說表示：“從整體上看，我們感到非常失望和有限。尹總統安排了溝通的場合，積極聽取了國會的意見、在野黨和常任委員長的意見，我對這壹點充分感謝和尊重。”

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