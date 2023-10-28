“向世界宣傳韓國”曹秀美被授予金冠文化勛章. October. 28, 2023 08:56. by 李素研記者 always99@donga.com. 女高音歌唱家曹秀美（61歲•照片）因提高韓國在世界舞臺上的地位而獲得了金冠文化勛章。文化體育觀光部27日在首爾西大門區Modu藝術劇場舉行了“2023年文化藝術發展有功者”頒獎儀式，並向曹某等15人頒發了文化勛章。銀冠文化勛章授予國家非物質文化遺產宮廷彩花擁有者黃乙順、國樂作曲家已故李海植先生、傳統舞蹈家鄭承熙（人名音譯，下同）等人。 寶冠文化勛章由創立大韓民國殘疾人國際舞蹈節的“光聲朋友們”代表崔英默、設立韓國國際藝術博覽會（KIAF）的表畫廊代表表美善、現代畫家首爾女子大學名譽教授吳秀煥、工藝家前梨花女子大學名譽教授姜錫永、前韓國戲劇協會理事長朴光雄等5人獲得。 玉冠文化勛章獲得者有已故前韓國圖書館協會事務總長李賢珠、韓美藥品集團會長宋英淑、蔚山中區文化院院長朴文泰、已故前韓國文人協會濟州島分會會長吳承哲、韓國殘疾藝術人協會代表方貴姬、JU建築師事務所代表理事朴濟由等6人。 大韓民國文化藝術獎由江陵藝總會長朴善子、小說家尹厚明、作家李培、The House演唱會代表朴昌秀、劇團“小神話”代表崔龍勛等5人獲得。今天的年輕藝術家獎由鋼琴家林潤燦、詩人柳熙京等7人獲得。了不起的父母獎由歌手楊姬銀和演員楊姬瓊的母親尹順模等5人獲得。

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