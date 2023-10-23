第二次參加全程馬拉松就奪冠，新秀達格納切烏擊敗肯尼亞軍團. October. 23, 2023 08:19. by 任寶美 bom@donga.com. 馬拉松新秀伊斯瑪•安納塔耶胡•達格納切烏（25歲•埃塞俄比亞）在2023東亞日報慶州國際馬拉松賽上意外奪冠。 21日，在新羅的“千年古都”慶北慶州市舉行的慶州國際馬拉松42.195公裏全程馬拉松國際精英男子組比賽中，達格納切烏以2小時11分31秒的成績率先沖過終點線。今年4月，達格納切烏在米蘭馬拉松賽上首次挑戰全程馬拉松，並以2小時11分55秒的成績獲得第10名，在第二次比賽中就登上了冠軍寶座。從當天37公裏區間開始到領先集團減少到7人為止，所有人的關心都集中在了去年的冠軍埃文斯•基普科埃奇•科裏爾（36歲）等肯尼亞選手身上。但是40公裏區間後，科裏爾因腿筋受傷棄權，領先集團減少到4人後，達格納切烏突然爆發沖了出去，並最終以21秒優勢領先蒂莫西•基普科裏爾•卡塔姆（30歲•肯尼亞）登上了冠軍寶座。 直到高中時期壹直夢想成為足球運動員的達格納切烏在老師的勸說下，以在代表學校參加的田徑比賽中獲獎為契機，開始跑步。高中畢業後參加5000米、1萬米、半程馬拉松的達格納切烏認為“還能跑更長的距離”，從今年開始挑戰全程馬拉松。達格納切烏表示，在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴附近的恩托托高山地帶（海拔3300米）進行訓練，那裏的天氣與韓國相似。當天比賽的出發時間是上午8時，比往年提前了1個小時，出發時的氣溫是攝氏10度，終點上午10時以後體感溫度為12度，是跑馬拉松的最佳天氣。 達格納切烏開心地笑著說：“在韓國首次挑戰就獲得了冠軍，高興得無法用語言表達。”他說：“壹有機會就想來韓國。埃塞俄比亞是韓國戰爭參戰國，因此韓國人來到埃塞俄比亞後仍然會表達感謝，對韓國的印象很好。在壹起訓練的朋友們之間，韓國馬拉松大賽的人氣也很高。” 在瞻星臺、鳳凰臺、天馬冢等聯合國教科文組織指定世界文化遺產林立的慶州舉行全程馬拉松和半程馬拉松、10公裏、5公裏等秋季馬拉松慶典，大師級參賽選手9000多人積極參與其中。 A頻道用三星電子手機Galaxy S23拍攝並轉播了比賽的部分區間。3個手機豎屏畫面同時播放，同時展現了國際精英、國內精英男子和女子領先組的面貌，還利用S-慢鏡頭功能捕捉到了選手們在供水臺上搶奪水瓶的瞬間。起亞提供環保電動汽車EV9作為賽事轉播車。 慶州市市長朱洛榮、大韓田徑聯盟會長陸鉉杓（音譯）、國會議員金碩基（國民力量）、慶州市議會議長李喆雨、慶州市體育會長呂俊基（音譯）、東亞日報評論主管千光巖（音譯）在出發地鼓勵了參加者。慶州警察署安排了包括交通巡邏車等25輛汽車在內的600名警察及公務員，幫助大會安全舉行。

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