德國和英國在經濟增長率下降後減稅，韓國沒有對減稅問題進行過討論. August. 31, 2023 08:11. . 德國政府推出了每年70億歐元（約10.6萬億韓元）規模的“減稅壹攬子計劃”。聯合政府參與政黨為了提高下降至負增長的增長率，就減免法人稅達成了協議。此前，英國第壹在野黨工黨表示“不會上調所得稅、轉讓所得稅最高稅率”，表明了增長優先的政策基調。陷入停滯泥潭的發達國家為了挽救經濟，正在改變政策方向，或實行減稅，或反對增稅。 德國聯合政府達成協議的《增長機會法》的核心是以中小企業為中心，每年減少70億歐元，4年內降低法人稅。預計今年德國經濟將是發達國家中唯壹出現負增長的國家。最大貿易國中國的停滯也造成了很大的打擊。為了改變這種狀況，左派傾向的社會民主黨領導的聯合政府決定減少稅金。包括地方稅在內的德國法人稅最高稅率是29.9%，在歐洲國家中屬於較高水平。 英國工黨堅決反對進步陣營提出的針對高收入層新設富裕稅的方針，還承諾不再提高適用於高收入者的45%的所得稅最高稅率。工黨壹直主張上調稅金，為了消除執政後增長率下降到0%出頭的經濟將進壹步停滯的憂慮而轉變了方向。工黨財務通議員瑞秋·裏夫斯表示：“我不認為繁榮之路是用稅金打開的。”執政的保守黨總理蘇納克為了促進投資和消費，甚至正在考慮廢除繼承稅。 發達國家減輕企業和個人稅金的競爭日趨激烈，但韓國的減稅討論卻逐漸平息。政府和執政黨因稅收不足，未能在明年預算案、稅制改編案中加入改革法人稅、繼承稅等攻擊性減稅方案。在野黨共同民主黨表示，稅收不足的原因是現政府“為超富人減稅”，要求多征收稅金來填補政府國庫。 包括地方稅在內的韓國法人稅最高稅率是26.4%，高於經濟合作與發展組織的平均值23.1%。逃離中國的跨國企業尋找新據點時，考慮最多的就是法人稅率。加上最大股東附加的繼承稅率為60%，是世界最高水平。發達國家在財政壓力下選擇減稅，既是擴大投資、恢復消費心理的捷徑，也是面向未來的投資。只有韓國在競爭中落後，這可不行。

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