即使利率上升，為什麽美國經濟還是好？. August. 22, 2023 09:08. . 上個月，記者來到了美國舊金山聯邦儲備銀行總裁瑪麗·戴利的座談會現場。果然，最近出現了經濟論壇的常見問題。 “基準利率上調到那麽高，經濟為什麽這麽好？” 戴利似乎早有準備地笑著說：“今後很多年輕學者應該會為了尋找答案而進行研究吧。”壹言以蔽之，這意味著美國經濟學家們也感到莫名其妙。 由於美國中央銀行聯邦美聯儲的高強度緊縮，目前美國基準利率上升到了5.25%-5.50%。這是22年來的最高水平。按照常識，如果這樣提高利率，企業和家庭就會減少投資和消費，經濟也會萎縮。美聯儲也曾預測今年底會出現輕微的經濟蕭條。 但這是怎麽回事呢？ “彈性（resiliency）”這個詞聽起來像是本年度單詞。就像拉緊橡皮筋也會恢復到原來的狀態壹樣，無論再怎麽提高利率，就算銀行危機爆發，美國經濟都在增長。亞特蘭大聯銀對今年第三季度（7月至9月）美國經濟增長率的預測值高達5.8%（年率）。美聯儲上個月也撤回了經濟蕭條的預測。 去年底，亞馬遜創始人傑夫·貝索斯建議“應該推遲購買電視、汽車等大額支出，以應對經濟困難”，但消費者對此嗤之以鼻。比電視更貴的流行歌手泰勒·斯威夫特全美巡回演唱會的門票全部售罄。“足球之神”梅西為了美國職業足球大聯盟的比賽，將於本周來到紐約壹帶。比賽門票價格漲到了1萬美元（1341萬韓元）。 美國為什麽會這樣呢？戴利解釋說，這是受新冠疫情的影響。消費者在疫情期間從美國政府得到災難補貼後被鎖在家裏，想花也花不了只能存起來。現在才像暴風壹樣在演唱會、足球比賽、外出就餐、旅行上花錢來支撐增長率。部分人分析說，能源轉換導致投資劇增。 世界最大經濟大國的經濟增長，對韓國經濟來說應該是個好消息。但這個常識也沒有以前那麽好使。美國消費狂潮不是用於電視或智能手機，而是集中在演唱會或住宿費上。如果消費模式從物品轉變為“體驗”，制造業中心的韓國出口將減少立足之地。 “狂風消費”誘導美聯儲長期緊縮。最近，美國長期國債利率像16年來最高水平壹樣瘋狂上漲。這反映了美國華爾街的“實際中性利率（R-Star）”爭論。中性利率是指既不刺激也不抑制經濟的均衡點。美國經濟之所以能堅持5%的基準利率，是因為潛在增長率本身就提高了，因此中性利率也相應上漲，這種觀點正在得到了支持。在這種情況下，即使通貨膨脹下降到美聯儲目標值（2%左右），也不能把利率下調到疫情之前的水平。因為這會讓景氣（物價）過熱。 因此，和20年的低利率“真的再見”，美國長期市場利率飆升。這就是韓國時間24日晚，美聯儲主席鮑威爾在中央銀行年例研討會傑克遜-霍爾會議演講中會做出什麽診斷受到關註的原因。 越是關註美國經濟，越感到郁悶。如果美國經濟不景氣，就擔心韓國出口，如果好的話，就擔心高利率帶來的匯率。在美聯儲的高強度緊縮下，無論如何確定性都很大。雪上加霜的是，中國房地產危機也接踵而來。真是寸步難行的薄冰。

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