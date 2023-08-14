童子軍大會壹片混亂，11名前任和現職負責人中無人承認“是我們的責任”. August. 14, 2023 08:06. by 金素英記者、趙建熙記者、扶安=朴英敏記者 ksy@donga.com、inpress@donga.com、becom@donga.com. “女性家庭部受到了過分的指責，我無法說話。”（2020年7月童子軍大會組委會組建當時女性家庭部部長李貞玉） “我認為行政安全部難以承擔具體責任。”（活動準備工作大舉開展時，時任行政安全部次官A某） 《東亞日報》10日至13日就11日落幕的“第25屆世界童子軍大會”活動出現亂局的原因進行了采訪，並為撰寫防止類似事件再次發生的白皮書，采訪了直接或間接參與童子軍大會活動的相關機構的11名前任和現任負責人。其中沒有任何壹個人回答說自己或所屬機關負有責任。 采訪組試圖采訪的對象是童子軍大會組委會所屬的5個機關（女性家庭部、行政安全部、文化體育觀光部、韓國童子軍聯盟、共同民主黨議員金潤德）以及承擔執行委員會的全羅北道、總統室、國務調整室等共8個機關。采訪組未能與女性家庭部部長金賢淑和韓國童子軍聯盟總裁姜泰善通話。數次電話和短信都沒有回應。 文體部和行政安全部、總統室、國務調整室以“不好回答”為由拒絕采訪。童子軍大會共同組織委員長金潤德表示，“現在不適合回答”，沒有接受采訪。但他在13日的記者會上聲稱，“力量強大的機關試圖把壹線公務員當作替罪羊，這種方式的監察，無法查明其本質”，提議國會進行國政調查。全羅北道知事金寬永回答：“童子軍大會活動的指揮部是組織委員會（而不是全羅北道）。” 有壹些人指出，像這樣沒有人負責或反省的現實使童子軍大會淪為“價值3000億韓元的官災”。某大學行政學系教授表示：“如果相關機構在防止類似事件再次發生的責任追究過程中也壹貫地‘責怪他人’，將會讓全世界人民失望。”

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