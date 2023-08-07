韓國政府決定允許30名企業家在烏克蘭逗留. August. 07, 2023 08:02. by 世宗=金炯民記者、申圭鎮記者 newjin@donga.comkalssam35@donga.com,. 在對烏克蘭的旅行禁令持續有效的情況下，韓國政府決定允許30多名企業家進入烏克蘭。繼國土交通部組織 第壹次重建合作團之後，產業通商資源部也計劃於今年10月向當地派遣第二次合作團。 據有關部門6日透露，外交部將從本月開始以企業家為對象，接受例外使用護照訪問烏克蘭的申請。滯留烏克蘭的企業家將被安排在30名左右。從去年2月開始，烏克蘭全境被指定為禁止旅遊地區，如果未經許可擅自進入烏克蘭，將根據《護照法》予以處罰。 據悉，外交部計劃，如果允許訪問烏克蘭的企業家超過30多人，就調整訪問時間，以此管理滯留企業規模。外交消息靈通人士表示：“除了政府項目之外，例如，為進行市場調查而訪問的企業家規模將控制在30多人左右。”考慮到安全問題等，滯留時間將在兩周以內。 此前，有人指出，以經濟團體為中心，韓國企業不易參與烏克蘭重建事業。世界主要國家對烏克蘭的訪問沒有特別的行政限制。據國土交通部透露，烏克蘭的基礎設施因戰爭遭到破壞，重建事業規模在今後10年內將達到1200萬億韓元。 尹錫悅總統在7月18日的國務會議上強調：“要先發制人地準備參與烏克蘭重建事業和支援方案。要提供支援讓企業安全出入境，將為他們在當地順利進行活動提供全方位支援。” 隨著企業訪問烏克蘭，民官聯合向烏克蘭派遣重建合作團也將加快步伐。國土交通部計劃在本月底向烏克蘭派遣以國土部長元喜龍為中心的第壹次派遣團。作為參與企業，尹錫悅訪問波蘭時參加“烏克蘭重建合作企業座談會”的三星物產、現代建設、可隆全球、HD現代網站解決方案、現代Rotem等被提及。 產業部也將於今年10月派遣第二次派遣團。預計第二次派遣團將以韓國電力公社、韓國水力原子能、鬥山能源等能源、電力、成套設備企業為中心。產業部相關人士表示：“政府將確認企業需求，招募訪問企業。政府的方針是起到行政、安全等後方支援作用，包括重建事業合作討論在內的核心活動由企業主導進行。”

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