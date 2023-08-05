接連發生兇器騷亂，預告恐怖襲擊…… 離家出走的可怕世道. August. 05, 2023 07:51. . 本月3日，在京畿道盆唐西峴站壹帶發生了壹名20多歲男子駕駛車輛沖向人行道並揮舞兇器導致14人嚴重受傷的事件。就在13天前，在首爾市冠嶽區新林站發生了持刀行兇事件，之後又有人發布預告類似犯罪的文章，引起了巨大的沖擊。目前，網上已經上傳了10多篇特定在首爾、京畿、釜山等地區和時間進行犯罪的預告兇器騷亂的文章，警方正在對此進行調查。 西峴站事件的嫌疑人崔某（22歲）在上初中時曾在信息奧林匹克競賽中獲獎，可見其才能，但在高中1年級時退學，壹直接受精神分裂性人格障礙治療。崔某在犯罪當天下班時間在百貨商店附近的道路上用車輛沖撞了行人，接著又進入百貨商店胡亂揮動兇器。受害者都與崔某素不相識，是典型的“不問青紅皂白”犯罪。新林站和西峴站事件發生在地鐵站或百貨商店等平凡的生活空間，以不特定的多數人為對象，利用任何人都能輕易找到的工具犯下罪行，這壹點更加令人震驚。因為“哪個地方都不再安全”的恐懼感，現在這個時代已經到了因為害怕無法出門的境地。 對於西峴站事件，警方雖然相比模仿犯罪更傾向於精神疾病引發的犯罪，但由於接連出現了“無差別犯罪”預告，因此再次發生類似犯罪的可能性很大。西峴站事件發生第二天，在首爾市瑞草區高速巴士客運站，壹名持兇器的20多歲男子被接到“有可疑分子”的報警後出動的警察逮捕。必須找出發布預告犯罪文章的人並予以嚴懲，加強對人群聚集地區的巡查。西峴站事件當時，百貨商店裏出現了保安人員最早受到傷害。有必要加強百貨商店或大型超市等公眾利用設施的自身保安體系。 警方將西峴站事件定性為恐怖襲擊，因為事件制造了任何人都可能成為受害者的恐懼感。與美國和歐洲不同，韓國幾乎沒有種族和宗教矛盾，治安狀態壹直良好，如今發生利用車輛或兇器的反社會恐怖襲擊，是危險的征兆。無差別犯罪主要發生在競爭激烈、貧富差距大的社會。為了從根本上緩解社會兩極化，讓被疏遠的人擁有社會紐帶感，應該鞏固社會安全網。

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