海外房地產巨額損失成為現實……復合型“金融危機”雷管可能會爆炸. August. 02, 2023 07:39. . 在全球經濟繁榮期的2010年代，韓國金融圈的海外房地產投資接連出現了問題。新冠疫情以後，隨著在家辦公的擴散，世界主要城市寫字樓的空置率暴漲，加上利率也上漲，不僅沒有收益，連投資本金都面臨著被遺忘的危機。繼被稱為國內金融圈雷管的房地產項目融資虧損之後，海外房地產投資損失正在成為今年下半年最大的金融風險。 據悉，2017年在美國紐約百老匯的“美國鷹零售大廈”投資1.0億美元的IGIS資產運營公司最近決定將投資金全額處理為損失。共同參與投資的其他國內金融公司也損失了數百億韓元。最近紐約等地的辦公樓空置率上升到歷史最高的20%左右，價格和期待收益率正在暴跌。 韓國資產運營公司、保險公司等在美國華盛頓、英國倫敦、德國法蘭克福、香港等地投資的大型大廈也接連出現虧損，因此失去相當部分投資額的可能性越來越大。不僅是韓國金融公司，世界最大的資產運營公司黑石也損失了百分之幾十，正在處理房地產。新冠疫情之後，發達國家企業的工作方式變化、美國聯邦儲備制度的標準利率上調，直接打擊了世界商業用房地產市場。 韓國金融圈的海外房地產基金設定額達到72萬億韓元，其中30萬億韓元將在3年內到期。僅明年到期的基金就達11.6萬億韓元。直接或間接投資的金融公司的大規模投資損失和由此導致的業績惡化是不可避免的。先不說發生損失時最先得到償還的優先投資，追求高風險、高收益，擴大中順位的“夾層投資”，購買入駐企業偏好度下降的老舊大廈也是個問題。也就是說，未能遵守代替投資的基本原則，即在面臨危機時，把損失最小化非常重要。 雖然韓國金融公司在過去的10年裏增加了海外房地產投資，但全球經濟環境發生劇變時管理風險的經驗確實不足。金融當局有必要提前切斷海外房地產投資不良與國內金融風險重疊、發展成“復合金融危機”的可能性。要準確掌握各金融公司的海外投資現狀，透明地公開，同時要充分積累準備金來應對。

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