沙漠上的新城市，如果不想成為海市蜃樓. July. 29, 2023 08:06. . 26日，記者來到了在首爾東大門設計廣場舉行的“Discover NEOM（沙特新未來城）”首爾展示會。這是介紹在沙特阿拉伯西北部沙漠地區投入640萬億韓元建設相當於首爾44倍規模的新城市的“NEOM City項目”的展示會。雖然是平日的白天，但估計有20~30人拍照或觀看視頻等參觀展館。雖然也有看起來像企業相關人士的人，但也有帶著孫子來的老人。也就是說，NEOM City項目在普通人中也廣為人知。在說明項目目標的影像資料中，有內容稱，NEOM是展示可持續未來居住的場所，將向正在經歷氣候危機和能源問題的世界提出對策。另外，還勸告遊客們壹起參加這個“為人類的項目”。 除了部分地區外，國內住宅景氣仍然不好，原材料價格上漲，收益性也在減少。因此，最近在海外事業中尋找出路的建築公司正在增加。但是價格競爭力早已被中國等後起之秀所掌握。像以前壹樣單純的承包事業已經很難取得理想的成果。就像造船產業在環保船舶上找到了新的增長動力壹樣，建設業也需要開拓新領域的新技術。 該技術有可能是模塊化建築或大廈信息模型（BIM）等先進的施工技術，但也有可能是完全不同領域的“技術”。也就是說，這是壹種判斷項目的事業性，決定投資與否、籌措金融的能力或建設後也負責設施運營，獲得長期收益的力量。 特別是，與此次展覽開幕同時舉行的路演既是韓國企業向NEOM展示技術力的場合，也是NEOM方面勸說韓國企業投資的投資說明會。也就是說，NEOM想要的不是單純的承包公司，而是能帶來新技術與資金的投資者和合作夥伴。不僅是NEOM，最近發表的大型項目大部分都處於相似的情況。現在單純承包很難在海外建設訂單上取得大的成果。 當然，這種投資開發型事業初期投資金多，風險也大。如果是像NEOM壹樣需要很長時間的大型項目，更是如此。特別是，NEOM正在進行170公裏長的直線城市“The Line”地下隧道工程等計劃正在付諸實施，但正如其規模壹樣，該項目在實現可能性方面依然存在諸多疑問。 最終，政府的作用是填補風險和可能性之間的差距。當然，“One-Team Korea”不僅在沙特，還在印度尼西亞、波蘭等地發揮著訂單支援團的作用。但是，政府在企業最需要的事業性判斷和金融支援中能發揮多大作用還是個疑問。在國內積累了多種經驗的國營企業也應該更加積極地站出來。正如現代集團創始人鄭周永所說的“嘗試過嗎？”壹樣，如果不嘗試，就無法成功，也不會積累經驗。為了“第二次中東熱潮”，企業和政府還得再邁壹步。

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