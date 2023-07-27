總統室勸告政府修改法令，限制上下班時間占據道路和深夜集會. July. 27, 2023 08:09. by 李相憲記者、宋有根記者 dapaper@donga.com,big@donga.com. 總統室26日勸告政府修改集會示威相關法令，以加強占據道路、噪音、淩晨、深夜集會、示威的條件和制裁。據悉，政府正在討論降低集會最高噪音標準、強化舉報標準、限制上下班時間占據主要道路的方案等。現政府上臺後，全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）的示威持續不斷，政府依靠國民輿論強化了舉行集會的條件，部分人指出擔心言論自由會萎縮。 總統市民社會首席秘書姜承奎（音）26日在龍山總統室召開新聞發布會表示：“收集了國民的各種意見，建議國務調整室和警察廳‘改進集會、示威制度，以消除國民的不便’，考慮到應該保障幸福追求權、私生活的平靜、健康權等國民憲法上的基本權利，更加忠實地維持公共秩序等意見。”同時，總統室還要求防止△上下班時間妨礙大眾交通和占據主要道路△擴音器等引起的噪音△深夜、淩晨集會△居住地、學校附近集會等造成的損失。 總統室從上個月13日開始到本月3日為止，就“集會及示威相關法律（集會示威法）”的修改進行了討論。贊成和反對的討論結果顯示，在總投票數18.2704萬票中，71%（12.9416萬票）贊成加強集會、示威條件及制裁。總統室還將推進加強對非法集會、示威的管制和處罰力度。姜承奎表示：“還將討論完善處罰規定不足之處等以確保管制實效性的方案。”

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