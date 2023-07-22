尹錫悅考慮實行光復節特赦……安鐘範和崔誌成成為熱門人選. July. 22, 2023 07:49. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 記者21日獲悉，尹錫悅總統將考慮對包括政界人士和經濟界人士在內的光復節特赦。尹錫悅去年光復節和今年新年兩次實行特赦，如果此次光復節決定特赦，將成為第三次特赦。 總統室核心相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“目前還處於著手討論光復節特赦相關實務的階段。雖然需要總統的最終決心，但光復節特赦的可能性很大。”另壹名高層相關人士解釋說：“現在是聽取赦免標準和方向的階段。還沒有具體討論特定人士的階段。” 政界認為赦免對象有前總統政策調整首席秘書安鐘範（音，下同）、前文化體育觀光部第二次官金鐘等。因牽連樸槿惠政府幹政事件而被宣判有罪的人士大部分都已被赦免，因此有人提出被排除在新年特赦對象之外的安鐘範獲特赦的可能性。總統室正在聽取對因揭露前任政府特別監察班腐敗疑惑而被判有罪並喪失區長職務的前首爾市江西區區長金泰宇的赦免輿論。 財界已經提出了赦免前三星電子未來戰略室長崔誌成、前未來戰略室次長張忠基等的建議。據悉，總統室還將討論對民生犯罪的赦免方案。總統室相關人士表示：“得到各階層的推薦後，將正式開始研究特赦對象。”

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