美國大選有望“高齡再對決”……樹立“年輕形象”的候選人們. July. 06, 2023 07:43. by 尹多彬記者 empty@donga.com. “穿著緊身褲做俯臥撐”“在跑步機上跑步”。 在明年美國大選中，81歲的拜登總統和77歲的特朗普前總統極有可能成功實現“高齡再對決”，這種情況下，其他大選候選人通過用身體的運動強調年輕，開始了差別化。 據美國政治專門媒體Axios4日報道，共和黨佛羅裏達州州長德桑蒂斯（45歲）用自己在棒球場擊球位揮桿的照片制作的棒球卡郵寄給了愛荷華州等4個州的黨員。耶魯大學棒球隊隊長出身的德桑蒂斯州長在佛羅裏達棒球場接受福克斯新聞采訪等，強調了美國人喜愛的棒球履歷。 參加共和黨總統候選人競選的企業家維韋克·拉馬斯瓦米（38歲）將主推網球。他把打網球的視頻上傳到社交媒體，並把網球比賽列入遊說日程。共和黨參議員蒂姆·斯科特（58歲）公開了在跑步機上流汗奔跑的照片，還拍攝了為了展現高中時期是美式足球選手而扔足球的樣子。正在考慮參加大選的弗吉尼亞州州長格倫·英金（57歲）和州議員壹起在籃球場上跑動。 宣布參加民主黨大選的律師羅伯特·肯尼迪（69歲）脫掉上衣，只穿著緊身牛仔褲做俯臥撐、舉杠鈴，展現了旺盛的體力。《權利玩家：體育、政治、美國總統》壹書作者克裏斯·西利紮評價說：“81歲的拜登總統（連任後）能否正常履行職責令人懷疑，在這種情況下，俯臥撐是比較兩人的好方法。” 前總統奧巴馬曾在“體育選舉營銷”上傾註力量，甚至出現了“打籃球就能贏得選舉”的新造語。在挑戰連任的2012年大選投票日，他公開了與白宮參謀們打籃球的樣子，樹立了年輕領導人的形象。帶領奧巴馬團隊在2008年首次大選活動取得勝利的大衛·普拉夫強調：“選民希望自己支持的領導人是健康、溫暖的人。體育是最容易消化的方法。”

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