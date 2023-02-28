擺脫酒和憂郁癥的柯克……時隔7年零9個月上演再次奪冠的神奇劇本. February. 28, 2023 07:48. by 金正勛記者 hun@donga.com. 克裏斯•柯克（38歲•美國）克服酒精依賴癥和憂郁癥，在時隔7年零9個月之後再次在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上奪冠。 27日，柯克在美國佛羅裏達州棕櫚灘花園的PGA國家度假村高爾夫球場（70桿）結束的PGA巡回賽本田精英賽最後壹輪第4輪比賽中，經過延長賽的艱苦鏖戰終於登上了冠軍寶座，自2015年5月以後，時隔近8年再次取得了個人職業生涯第5個PGA巡回賽冠軍。 柯克當天抓下4個小鳥球，吞下3個柏忌，打出低於標準桿1桿共69桿的成績，最終合計低於標準桿14桿共266桿，與當天減少3桿的埃裏克•科爾（35歲•美國）壹起進入了延長賽（又稱加洞賽）。在最後18號洞（5桿）吞下柏忌，被拖入延長賽的柯克在同壹個球洞進行的延長賽第1輪比賽中，第3桿擊球把小球放在了距離洞口僅剩約40厘米的位置，並輕松抓下小鳥球，從而擊敗了只是在該洞勉強保帕的科爾。柯克賽後表示：“感謝所有在3、4年間幫助我度過艱難時期的人。特別要感謝我的家人，以及忍受住考驗的自己。” 2015年在仁川舉行的總統杯上帶領美國隊奪冠等，此前壹直走紅的柯克在2019年因酒精依賴癥和憂郁癥甚至在6個月內放棄了高爾夫。此後專註於治療的柯克在2020年Korn Ferry巡回賽（2級巡回賽）上奪冠，開始東山再起，去年5月他在PGA錦標賽上排在並列第5位，為東山再起奠定了基礎。今年他在索尼公開賽和美國運通公開賽中連續兩周位居第三，並在此次大賽中奪冠，宣告了完美的復活。憑借此次奪冠，柯克獲得了151.2萬美元（約20億韓元）的冠軍獎金，並獲得了2年巡回賽參賽卡，以及球員錦標賽和大滿貫賽事美國大師賽的參賽權。 另外，到第3輪為止壹直排在並列第6位的安秉勛（32歲）當天擊出高於標準桿3桿的73桿，最終排在並列第21位（低於標準桿5桿共275桿）。

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