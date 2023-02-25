公正交易委員會制裁律師協會……應成為打開革新初創企業通路的轉機. February. 25, 2023 07:42. . 公正交易委員會最近向禁止律師使用法律服務平臺Lawtalk的大韓律師協會、首爾地方律師會下達了糾正命令，並處以罰款。公正交易委員會認為，如果限制律師為了宣傳自己而在Lawtalk上刊登廣告，將妨礙自由的市場競爭，並限制消費者的選擇權。律師協會懲戒刊登廣告的律師，也超過了《律師法》委任的權限。律師協會表示不服裁決，將提起行政訴訟。 新的信息技術平臺面世後，與現有事業團體發生嚴重矛盾的風險投資、初創企業對此次決定表示歡迎。幫助個體戶申報收入、退稅的稅務平臺“三點三”、整容信息平臺“江南姐姐”、運營非面對面醫療應用程序的“Dr. Now”、房地產信息企業“直房”等分別與稅務師團體、大韓醫生協會、大韓藥師會、韓國公認中介師協會產生了類似律師協會和Lawtalk的矛盾。 Lawtalk向公正交易委員會舉報律師協會是在前年6月。但直到1年零8個月後的今天才得出結論。公正交易委員會的遲緩決定難免助長了不必要的矛盾和混亂的批評。在此期間，受律師協會懲戒的影響，近4000名的Lawtalk加入律師人數減少了壹半，運營企業Law&Company受到了壹半職員希望退休等經營上的困難。 2019年，隨著出租車業界的反對，國會通過了《禁止打車法》，失去了通過引進革新服務解決交通困難的機會。此後，很多平臺創業企業放棄了國內事業。Socar脫離了禁止個人車輛營業用事業的韓國，在沒有相關限制的馬來西亞、印度尼西亞開展個人間（P2P）車輛共享服務事業。 平臺引導以專家為中心的服務業界進行競爭，以較低的價格提供更好的服務，是給韓國社會註入新活力的核心要素。如果與網絡、智能手機革命相媲美的生成型人工智能革命正式開始，將迎來以前無法想象的多種服務產業的機會。現在，專家業界也應該利用革新技術，探索共存之路。政府也應該以此次決定為契機，積極調解平臺和經營團體的矛盾，同時加快阻礙革新的規制革除速度。

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