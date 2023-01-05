尹錫悅：“如果朝鮮再次侵犯領土，將考慮中止《9·19共同文件》的效力”. January. 05, 2023 07:55. by 申晋宇, 張寬錫 niceshin@donga.com,jks@donga.com. 尹錫悅總統4日指示：“如果朝鮮再次發動侵犯韓國領土的挑釁，應考慮中止《9·19軍事協議》的效力。”意思是，如果再次發生去年12月朝鮮無人機侵犯領空等挑釁，文在寅政府時期2018年簽署的《9·19南北軍事協議》將在4年零3個月後全面中斷。尹錫悅還表示：“要加快開發速度，以便在年內生產隱形無人機，要迅速建立（抓住無人機的）無人機殺手體系。”據分析，朝鮮國務委員長金正恩表示，“南朝鮮（韓國）是明確的敵人”，預告了新年“強對強”的對峙，尹錫悅立即作出了強硬的回應。 總統室表示，尹錫悅當天在上午的非公開會議上向國家安保室下達了上述指示。總統弘報首席秘書金恩慧表示：“尹總統在會議上要求國軍具備超越對朝鮮挑釁比例水平的壓倒性應對能力。”總統室高層相關人士強調：“事實上壹直持續著違反《9·19軍事協議》的行為已經日常化的非正常日子，（討論）停止《9·19軍事協議》效力是作為行政首腦和國軍統帥保護韓國國民生命安全的決斷。” 韓國政府高層相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“朝鮮進行第七次核試驗，也有可能停止《9·19軍事協議》。這暗示了停止軍事協議效力的標準可能不局限於侵犯領土。 韓國軍方當天發表了盡早創建聯合無人機司令部的計劃。國防部相關人士表示：“我們認為，（開發隱形無人機）可以在年內剩下的時間裏進行。”

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