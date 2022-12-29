KPLO成功進入月球任務軌道，“正式開始宇宙探測”. December. 29, 2022 07:38. by 高宰元=東亞科學記者 jawon1212@donga.com. 韓國的第壹個月球環繞器“KPLO”成功進入了月球任務軌道。從明年開始，將進行科學觀測數據接收或技術驗證試驗。這是韓國的首次太空探索，也是繼美國、俄羅斯、印度、中國、日本等之後的世界第7次月球探索。有評價認為，韓國將確保宇宙探測船（空間探測器）的運用經驗等，正式開啟宇宙探測時代。 科學技術信息通訊部和韓國航空宇宙研究院28日表示，27日下午6時確認了KPLO進入月球軌道的最終成功。引領KPLO項目的航空宇宙研究院月球探測事業團團長金大寬表示：“我們現在可以前往地球外的其他行星了”，“通過此次成功，我們掌握了探測深宇宙所需的核心技術。” 尹錫悅總統當天也通過臉書鼓勵說：“這是韓國向全世界宣傳宇宙科學技術的重要性，躍升為世界7大宇宙強國之壹的歷史瞬間”，“真心感謝長期以來致力於開發KPLO號的研究人員的辛勞。” 重約678公斤的KPLO是長3.18米、寬6.3米、高2.67米的韓國首個月球環繞器。8月5日在美國佛羅裏達州肯尼迪航天中心搭載在Space X的獵鷹9號運載火箭上成功發射後，以利用地球、月球和太陽的重力進入月球軌道的“彈道型月球移動方式（BLT）”前往月球。經過長達730多萬公裏的長期航行，於145天後成功抵達月球。 目前，KPLO在目標月上空100公裏的軌道上，以每秒1.62公裏的速度每2小時公轉壹次。到明年1月末為止，將進行搭載體性能確認和調整誤差、歪曲的工作。 從明年2月開始將正式展開任務。KPLO搭載了國內研究機關和大學開發的觀測設備和宇宙網絡等5種國產搭載體和美國航空航天局（NASA）提供的月球極地攝影相機。除了制作世界首張月球表面整體偏光地圖外，還負責在NASA的載人探月任務“Artemis”中尋找適合載人著陸的候選地等任務。 有評價認為，隨著KPLO在月球軌道上穩定下來，韓國具備了探測深宇宙的基礎技術。科學技術信息通訊部第壹次官吳泰錫（音）表示：“通過此次成功，2032年派遣登月飛船成為了現實的目標”，“確保了軌跡設計、航行、管制、深宇宙通信技術等。”

한국어