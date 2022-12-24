普京：“結束戰爭，越快越好”……摸索烏克蘭戰爭出口. December. 24, 2022 09:13. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在烏克蘭總統澤連斯基訪問美國華盛頓與美國總統拜登進行閃電會晤的第二天（當地時間），俄羅斯總統普京表示：“相比扭轉戰爭局面，將努力結束戰爭，越快越好。”特別是，普京自2月入侵烏克蘭後壹直主張是“特別軍事行動”，首次將目前的狀況稱為“戰爭”。有分析認為，普京有可能是在烏克蘭尋求壹種退出戰略。 據路透社等媒體報道，普京當天在莫斯科對記者強調：“我們的目標是結束這場戰爭，所有武力沖突無論以何種方式，都將通過外交協商結束。” 普京在入侵後壹直稱這是“特別軍事行動”，將俄羅斯軍隊的行動正當化。親普京的媒體也忌諱使用“戰爭”壹詞。部分俄羅斯在野黨政治家在提及“戰爭”後被判處7年有期徒刑。分析認為，普京之所以表現出態度變化，與前壹天拜登美國政府表示將向烏克蘭追加提供18.5億美元（約2.37萬億韓元）的軍事支援，最近俄羅斯軍隊繼續處於劣勢不無關系。 對於美國計劃向烏克蘭支援的“愛國者”導彈，普京主張：“如果他們（美國）說要部署，就讓他們這樣做，我們也會摧毀它。”

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