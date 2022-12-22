務必要成功的理由. December. 22, 2022 07:41. . 嬰兒耶穌靠在約瑟夫那兒和狗玩耍。也許是為了吸引狗的視線，把抓住小鳥的右手壹下子舉了起來。狗擡起前爪，對此做出反應。正在繞線團的瑪麗亞饒有興趣地望著那個樣子。雖然家境簡陋，但看起來卻無比幸福。 巴托洛梅•埃斯特萬•穆裏略是17世紀西班牙塞維利亞最成功的畫家。穆裏略以獨創性詮釋並表現聖經故事的宗教畫而享有盛名，這幅畫是他的代表作。穆裏略沒有美化聖家庭，而是描寫成了平凡的工人家庭的樣子。嬰兒耶穌的頭部沒有光環，木匠約瑟夫的額頭上有明顯的皺紋。聖母也在為生計而勞動。畫上兩種動物也很特別。嬰兒耶穌手裏拿著的鳥看起來像麻雀。麻雀是自由的象征，意味著在善與惡之間可以選擇的靈魂自由。因為小巧輕便，很容易飛上樹頂，所以被解釋為通過善行登上天堂的靈魂。狗是信義和忠誠的象征。守護家園和羊群，是人類最信任的動物。因此，畫家表現了善良的人們在貧困中通過信賴和信任組成和睦家庭的樣子。 穆裏略畫這幅畫是在他結婚5年後的33歲左右畫的。這是子女出生後比任何人都想建立幸福家庭的時候。作為塞維利亞理發師的兒子出生的他，在10歲時失去父母，住在結婚的姐姐家裏，姐姐也沒活多久。妻子生下了10個子女，但有壹半早早夭折了。對於穆裏略來說，家人應該很特別。希望死去的家人像鳥壹樣飛起來，在天堂安息，並希望像忠犬壹樣用信義和信任來守護剩下的家人。對於壹生不松開畫筆的他來說，家人是應該愛護和撫養的對象，也是他成為畫家的真正理由。

한국어