韓國總統室調整新媒體室，加強應對“假新聞”. December. 05, 2022 07:46. by 張寬錫 jks@donga.com. 韓國總統室正在討論年末追加人事改革和機構調整。這是為了按照各個機構的功能配備相應人力而進行的“隨時調整”的壹環。重點是加強“應對假新聞”等宣傳力量和“出口驅動”。 總統室2日任命副發言人千孝貞（音）為宣傳首席秘書室下屬的新媒體秘書室行政官，同時還實現了同屬於宣傳首席秘書室下屬的新媒體秘書室和發言人室所屬的20多歲、30多歲行政官互換形式的部分人事變動。今年10月，因前新媒體秘書李相協表明辭意，新媒體秘書室壹直空缺，這壹次也進行了實務團隊的調整。 這似乎也是出於壹種判斷，認為與應對媒體報道壹樣，迅速應對網絡上的假新聞也很重要。總統室相關人士表示：“計劃加強應對假新聞，更加積極地宣傳‘精彩內容’等尹錫悅總統的政策行動。”尹錫悅1日在與大韓民國學術院學者們的午餐懇談會上強調：“為了驅逐假新聞，守護民主，應該制定數字規範，對此我積極認同。” 為了積極支援“出口驅動”，總統府正在進行機構調整。據悉，總統府正在討論在國政企劃首席室下新設集中處理出口業務的政策協調秘書（暫稱）的方案。 此外，新設海外法律秘書（暫稱）的方案也在積極討論之中。其宗旨是，全面研究與主要海外國家簽訂的諒解備忘錄和海外合作事業等，並通過法律研討加強風險應對能力。總統室相關人士表示：“這是為了在經濟危機中把重點放在國防產業和核電上，為‘出口’尋求出路，致力於國政運營基調。”此前，尹錫悅在上個月的出口戰略會議上強調：“相關部門要全力構建出口支援體系。”

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