美國政壇“弱勢挑戰者”的勝利與課題



“正如穆罕默德·阿里所說，我們震撼了世界。”



最近，在被視爲美國中期選舉最大搖擺州之一的密歇根州民主黨參議院初選中，發生了一起冷門事件。進步派穆斯林政治新秀阿卜杜勒·埃爾薩耶德（41歲）擊敗了獲得民主黨領導層全力支持的四選衆議員海利·史蒂文斯。他在勝選後的第一番講話中提到傳奇拳王穆罕默德·阿里，並非偶然。



穆罕默德·阿里不僅是體育英雄，更是美國穆斯林社會的代表性“弱者“。非裔美國人穆罕默德·阿里1964年成爲世界重量級拳擊冠軍後不久皈依了伊斯蘭教。他放棄原名卡西爾斯·克萊，自己取名爲穆罕默德·阿里。這是以穆斯林身份與白人主流社會抗爭，向世界宣告自己的身份認同。



“我震撼了整個世界。”這番話是穆罕默德·阿里在1964年冠軍賽獲勝後不久說的。面對堪稱無敵的重量級世界冠軍索尼·李斯頓，沒有人料到無論是實力和經驗都處於劣勢的阿里取得勝利。這與政治新秀埃爾薩耶德擊敗擁有3200萬美元競選資金、由親以色列遊說團體傾注、得到黨內核心領導層支持、並擁有四屆現任經歷的史蒂文斯，情況頗爲相似。



在11月美國中期選舉臨近之際，令主流民主黨感到困惑的民主社會主義、穆斯林以及“弱勢挑戰者”旋風的背後，蘊含着被邊緣化羣體的聲音與動向。臨近選舉，手握武器的民心，往往需要一個審判的對象。推出穆斯林“弱勢挑戰者”的人們，正把矛頭指向主導美國政界和財界的主流白人、富裕階層既得利益集團，以及與他們勾結的親以色列遊說者。



埃爾薩耶德的動向也與一直以來備受關注的紐約市長佐蘭·馬姆達尼的出現相似。兩人都出身於穆斯林移民，反而把微薄的政治經歷包裝成一種“新鮮感”。他們很少穿正裝發表演講，而是更多通過街頭拍攝的“照片牆”短視頻，展現了“原味的”自己。正因如此，主流民主黨候選人在廣告和電視演講上投入的鉅額競選資金，反而變得毫無用處。



兩者政策所瞄準的目標也相同。包括對億萬富翁徵稅、反對親以色列政策、擴大爲困難羣體提供的醫療制度等。以對抗既得利益、關懷低收入羣體和弱勢羣體的政策贏得了響應。有觀點認爲，他們的勝利也意味着美國社會中無數“弱勢挑戰者”的勝利。但是，看着這些“弱勢挑戰者”接連獲勝，有一件事令人擔憂。始於憤怒的政治，最終其侷限性是顯而易見的。馬姆達尼當選前提出逮捕以色列總理內塔尼亞胡的意願，當選後通過社交媒體重申了這一立場。相關法律審查本應至少進行數月，但他以“正在審查”爲由拖延時間，直到最後才於最近承認逮捕決定屬於越權行爲。此外，他提出向紐約擁有超豪華第二居所的業主徵稅，不僅公佈相關名單，還把申請免稅的截止日期定在假期旺季的8月中旬，也引發了巨大爭議。



當“弱勢挑戰者”登上擂臺並再次獲勝的那一刻，局勢就會改變。與身處擂臺之下時相比，現實更加複雜，而且要開始必須帶領那些不支持自己的選民前行的艱難時光。即使已經成爲主流，如果只專注於只顧自己強硬支持者的政策，最終也會和原有主流走過的路沒有區別。



如果成功震撼了世界，也必須忠實於這一課題：要考慮更多的人，尋找更切實可行的政策。在此次美國中期選舉中，擁有穆斯林背景的“弱勢挑戰者”政治新秀所掀起的新風潮，是否能夠帶來有意義的改變，備受關注。

