Aespa高尺巨蛋首場演唱會舉行 吸引3.5萬觀衆

“I’ll make it LEMONADE（要把它做成檸檬水）。”在熾熱的氛圍中，成員Karina、Winter、Giselle和寧寧展現了嚴絲合縫的羣舞。8日，Aespa在首爾九老區高尺天空巨蛋開啓了第四場世界巡迴演唱會“SYNK：COMPLaeXITY”。整場演出充滿了華麗的舞臺製作和紮實的表演，彰顯了這支迎來出道第七年的頂尖K-POP女團的地位.此次巡演以今年5月發行的正規二輯《Lemonade》爲核心構成，也是Aespa首次在高尺巨蛋舉行的單獨演唱會。7日和8日兩天，她們在約兩個半小時內，一口氣呈現了包括新專輯9首歌曲在內的27首歌曲，與3.5萬餘名觀衆進行了熱烈互動。以多重宇宙“COMPLaeXITY”和平行世界中產生的“裂縫（Crack）”爲靈感的專輯概念貫穿了整場演出。演出將虛擬化身“ae-aespa”與現實Aespa對抗的故事，劃分爲“發生-侵入-監禁-覺醒-解決”五個部分，編織成了科幻電影般的敘事。特別是中間穿插了以採訪形式記錄被監禁成員們化解危機過程的VCR，提升了沉浸感。與視覺裝置一樣，成員們的舞臺掌控力也格外引人注目。在出道曲《Black Mamba》中，她們表演了更爲遊刃有餘的“甩頭”舞蹈；在《Whiplash》中，她們自由穿梭於升降至空中的舞臺。在《WDA》中，她們以令人聯想到猛獸的編舞留下了強烈印象。在《Count On Me》舞臺，Karina親自彈奏鋼琴，Winter則躺在鋼琴上演唱。演唱《Angel #48》時，她們乘坐檸檬水易拉罐模樣的移動車，近距離與粉絲見面。首次公開的個人舞臺鮮明地展現了四人四色的個性。Karina在R&B舞曲《16bit》中營造了既律動又哀切的氛圍；Winter在彰顯自信主導態度的舞曲《Saddle Up》中，展示了大幅度運用上半身的大膽表演。Giselle以參與作詞作曲的《BYEB4HELLO》展露了活潑魅力；寧寧則身着紅色連衣裙，熱情演唱了夢幻抒情曲《I Love You But I Gotta Let You Go》。在演出後半段的熱門歌曲接力中，更清晰地感受到了她們的成長。在旗幟隊列中登場演唱的《Armageddon》，表現了最終取得勝利的現實Aespa；而用手持麥克風演繹的《Next Level》和最後一曲《Supernova》，則引發了全場大合唱。Winter發表感想說：“我們從沒想過能填滿高尺巨蛋”，“今後也會展現全新和發展的面貌。”Karina也表示：“感謝大家選擇我們Aespa。”結束首爾演出的Aespa，將繼續在中國臺灣台北、巴西聖保羅等包括美洲和歐洲在內的25個地區展開世界巡演。史智媛記者 4g1@donga.com