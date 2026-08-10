澤連斯基：“朝鮮決定向俄羅斯派遣最多5萬軍人”

烏克蘭總統澤連斯基（照片）當地時間8日通過X表示，朝鮮決定向俄羅斯派遣3萬至5萬兵力。他說：“朝鮮肯定會通過俄羅斯來積累現代戰爭經驗。韓國必須與烏克蘭進行更緊密的合作。”澤連斯基7月25日也曾聲稱，俄羅斯要求朝鮮增派3萬名士兵。路透社等媒體5日報道稱，朝鮮軍隊的彈道導彈部隊已開始部署在俄羅斯西部。澤連斯基當天強調：“（朝鮮軍隊的派兵規模）最初是數百人，後來增加到數千人，現在最多爲5萬人。很清楚，朝鮮將由此從俄羅斯獲得各種技術許可以及軍事手段和裝備。”他呼籲烏克蘭戰爭需要韓國提供防空體系支援。由於伊朗戰爭長期化，烏克蘭最近正面臨嚴重的攔截導彈短缺危機。在5日俄羅斯空襲時，烏方連一枚敵軍的彈道導彈都未能攔截。澤連斯基表示，已準備好在無人機等領域與韓國展開合作，“雖然知道韓國存在法律限制，但仍期待雙方能夠實現合作”。自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，朝鮮一直爲俄羅斯辯護，並與其合作。 2024年，朝鮮還與俄羅斯簽訂了軍事同盟條約，並派出了軍人。據烏克蘭情報部門等消息，朝鮮迄今已向俄羅斯派遣1.4萬餘人。路透社近日報道稱，目前約有9500名朝鮮軍隊駐紮在與烏克蘭接壤的俄羅斯庫爾斯克地區。烏克蘭當局認爲，俄羅斯在準備今年秋天的大規模攻勢的同時，正擴大與朝鮮的軍事合作。路透社5日報道稱，由約90名朝鮮軍人組成的導彈部隊部署在俄羅斯西部沃羅涅日地區。報道稱，朝鮮軍人裝備了120枚用於攻擊烏克蘭的彈道導彈和6座發射架。烏克蘭政府7月30日宣佈，已發現朝鮮製造的彈道導彈被用於俄羅斯空襲的跡象。澤連斯基也聲稱，“在烏克蘭領土上發現了朝鮮製造的導彈”。李智允記者 leemail@donga.com