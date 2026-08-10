SK海力士前員工泄露技術二審仍獲實刑

SK海力士一名前員工因擅自向中國企業泄露半導體技術，在二審中被判處實刑。首爾高等法院刑事10-1部（審判長李相鎬）9日表示，近日對SK海力士前員工金某（52歲）涉嫌違反《產業技術保護法》及《不正當競爭防止法》等一案作出二審判決，維持一審原判，判處有期徒刑1年零6個月。金某曾在SK海力士中國銷售法人擔任駐在員，2022年爲了向中國最大通信設備企業華爲旗下子公司海思等公司投遞簡歷，違反公司內部保密規定，泄露了商業祕密，因而被移交審判。據調查，金某對包含圖像傳感器半導體（CIS）相關技術在內的約5900頁、170份商業祕密資料進行了拍攝，並實際引用於簡歷中，將其泄露給了中國企業。一審認定金某泄露商業祕密，違反《不正當競爭防止法》等罪名成立，判處有期徒刑1年零6個月。但對於其泄露應用於CIS生產的技術資料、涉嫌違反《產業技術保護法》的部分，一審則判定無罪。理由是相關技術不屬於產業通商資源部告示規定的尖端技術。二審法庭指出：“如果對泄露商業祕密等犯罪從輕處罰，將導致放任海外競爭企業以引進人才爲藉口，輕易奪取國內企業技術的結果。”法庭同時說明，考慮到金某泄露的大部分商業祕密已被收回，據此確定了刑量。呂根浩記者 yeoroot@donga.com