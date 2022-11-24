韓裔帕特裏夏·李當選美國內華達州大法官. November. 24, 2022 07:46. by 金民 kimmin@donga.com. 出生於全羅北道全州，父親是駐韓美軍、母親是韓國人的韓裔美國女性被任命為美國內華達州大法官。內華達州州長史蒂夫·席爾瓦拉克當地時間21日宣布：“任命律師帕特裏夏·李（47歲）為州大法官，”“她積累了廣泛的能力和高超的專業經驗。”在內華達州，亞裔美國人成為州大法官尚屬首次。 李在向法官人選委員會提交的答辯書中講述了艱難的家庭史，並表示：“因為父親是黑人，所以我的出生在韓國並不受歡迎，被指責為混血兒。”4周歲時，她和家人移居到了美國加利福尼亞州範登堡空軍基地。但父親退伍後陷入了酒精依賴癥，在她7歲時，父母離了婚。 李在答辯書中寫道，母親幾乎不會說英語，作為長女，自己代替媽媽照顧兩個弟弟，艱難地成長。她從7歲起就親自填寫基礎生活費文件，每年要搬兩三次家。據說，家人壹度露宿街頭，好不容易進入休息區時，她安心地說，“終於有了房子”。 她無法忍受當時與母親交往的男性的虐待，在15歲時離開了家；輾轉寄居於朋友家上了高中，擔任了全校學生會長和拉拉隊長，維持了最前茅的成績，獲得了獎學金；後來升入南加州大學，並擔任了黑人學生會長；最後畢業於喬治-華盛頓大學法學專門研究生院；從2002年起擔任律師事務所律師，主要負責復雜的商業訴訟；此外還負責專利法和家庭法的訴訟。 李說：“小時候的艱難經歷讓我變得更加堅強，”“為了擺脫在床上爬著蟑螂、因交不起房租而被趕出的生活，我努力生活。”她還說：“經歷逆境後，我下定決心要幫助別人。這壹決心我壹輩子都不會忘記。” 李的任期到2025年1月為止。她是9月份辭職的前大法官艾比·西爾弗的繼任者。內華達州大法官定員為7人，任期為6年，但如果出現空缺，由州長任命的繼任者將填補前任的剩余任期。

한국어