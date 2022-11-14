李漢浩和洪在廈愛國誌士的遺骸時隔62年回到祖國. November. 14, 2022 07:51. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在海外為祖國獨立而獻身的李漢浩（1895~1960年）、洪在廈（1892~1960年）誌士（義士）的遺骸在他們去世62年後回到了祖國。另外，韓國國家報勛處也正在推進將臨時政府外交部駐英國倫敦職員兼電視劇《陽光先生》中尤金•崔角色的原型黃玘煥誌士的遺骸奉還到國內。 國家報勛處13日表示，李、洪誌士的遺骸奉還儀式將於15日在仁川國際機場第1航站樓西側活動用停車場舉行。遺屬等250多人將參加兩位誌士的奉還儀式。報勛處長朴敏植將把2019年追授的建國勛章愛族章獻給包含兩位誌士遺骸的所管。兩位誌士將長眠於國立大田顯忠院獨立有功者第7墓地。在此之前，李漢浩誌士的墓地位於瑞士沙夫豪森森林墓地，洪在廈誌士的墓地位於法國白鴿城市立墓地。 李誌士於1919年在中國在以學生為中心的抗日運動團體“猛虎團”活動，光復後於1954年作為首任駐西德總領事，為大韓民國的發展獻身。洪誌士作為法國韓人會前身“在法韓國民會”第2任會長募集了獨立資金，並以國際聯盟為對象，致力於宣傳韓國獨立運動。 同時，報勛處為迎接明年黃誌士逝世100周年，正在推進國內奉還計劃。黃誌士出生於平安南道順天，1919年他以作為特派員參加巴黎和會的金奎植博士的書記長身份活動，作為駐倫敦職員向歐洲和美國等地呼籲日本帝國主義強占的不當性，之後故人於1923年在美國紐約去世。1995年，政府追加授予黃誌士建國勛章愛國章。黃誌士目前被安葬在紐約皇後區麥斯佩斯（Maspeth）的無名墓地橄欖山公墓。

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